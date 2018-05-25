Kulaklıkla uyuyakalan genç kız, kardeşini endişelendirdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir genç kızın evinde kulaklıkla uykuya dalması, kendisine ulaşamayan kardeşinin kısa süreli panik yaşamasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Paşa Mahallesi'nde oturan G.B, okul çıkışı geldiği evde 16 yaşındaki ablası B.B'nin kapıyı açmaması üzerine panikledi.
Ablasının başına bir şey gelmesinden endişe duyan G.B'nin durumunu gören çevredekiler, polisten yardım istedi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, 3. kattaki eve merdiven yardımıyla girdi. Daha sonra içeri giren polis ekipleri, kulaklıkla müzik dinlerken uyuyakaldığı anlaşılan B.B'yi uyandırarak nasihatte bulundu.
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