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Kulalı gaziler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için gönüllü oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:18 | Son Güncelleme

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- TÜRKİYE Muharip Gaziler Derneği Kula Şubesi üyesi bir grup gazi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.

Askerlik şubesine ellerinde Türk bayraklarıyla giden gazilere MHP'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da eşlik etti. Gazileri şubeye gelişlerinde, Kula Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen Mehmet Subay karşıladı. Askerlik Şubesi önünde Türk bayrağı ile fotoğraf çektiren gaziler, Asteğmen Subay'a çiçek verdi.

Afrin'de TSK tarafından yapılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve katılmak için dilekçe vermek için geldiklerini söyleyen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula Şube Başkanı Mehmet Çürük, "Suriye'de akan kanın durdurulması için, orada barışı sağlamak için Türk ulusu mücadele vermektedir. Biz de onları güçlendirmek için gaziler olarak, Kula Askerlik Şubesi'ne dilekçe verdik. Biz de askere gitmek istiyoruz" dedi.

Askere gitmek ve savaşmak için heyecan içerisinde olduklarını belirten Çürük, "Afrin'deki Mehmetçiğimize selam gönderiyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından dilekçelerini teslim eden gaziler, Askerlik Şubesi'nden ayrıldı.

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