Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün kulis haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, 'İstanbul ve Ankara'yı kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz' sözlerinin ardından İstanbul için Başbakan Binali Yıldırım'ın adaylığı, AK Parti'de bir numaralı gündem haline geldi.

Ancak bu adaylık, 2019 seçimiyle Başbakanlığın sona erecek olması nedeniyle 'Son Başbakan kim olacak' tartışmasını da beraberinde getirdi. Yıldırım'ın adaylığa soğuk olması da, aday olması halinde parti içinde çok sayıda ismin Başbakan olma planları yaptığı da AK Parti kulislerinde konuşuluyor.

"YILDIRIM GİTSİN" KULİSLERİ



Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı, ilk olarak Erdoğan'ın referandum sonrası AK Parti Genel Başkanı olmasının ardından seslendirildi. Referandumda hayır oylarının Ankara ile birlikte İstanbul'da da evet oylarını geride bırakması, Yıldırım'ın isminin öne çıkmasında etkili oldu. Başbakan Yıldırım, isminin İstanbul için bu ilk konuşulmasında adaylığa soğuk tavır aldı.

Yakın çevresine göre Yıldırım, kazanma şansı olmamasına karşın İzmir'den adaylığı yine 'istekli olmadığı halde görev olarak' kabul etti. Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul'u en kritik iki yer olarak ilan etmesinin ardından ismi daha ciddi olarak konuşulmasına karşın Yıldırım hâlâ adaylığa soğuk duruyor. Yıldırım'ın, 2019 ya da daha önce yapılacak seçimlerle başbakanlık ve başbakan siyasi hayattan silineceği için 'Son Başbakan' olarak süreci tamamlamak istediğinin altı çiziliyor.