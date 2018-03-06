Kulislerde dolaşan erken seçim ve Afrin iddiası Ankara'yı hareketlendirdi

Kulislerde AK Parti'nin yerel seçimlerde düşük oy alacağı söylentisi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne çekilmek istendiği iddialarına değinen Selvi, Bozdağ'ın bu iddiaya itirazda bulunduğunu belirterek "FETÖ faktörü diyenler iyi analiz etmiyor. FETÖ faktörünün en güçlü olduğu dönemde 2014 yılında gittiğimiz yerel seçimde yüzde 45,5 oranında oy aldık. Yerel seçimlerde gözler İstanbul ve Ankara’nın üzerinde olacak. Bozdağ’a göre ittifak, İstanbul ve Ankara seçimlerine olumlu yansıyacak" dediğini yazdı.

Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

Başbakan Yardımcısı Bozdağ’a, kulislerde dolaşan bir senaryodan söz ettim.

“Afrin operasyonunda iktidarın oyu artıyor, o nedenle seçime giderler” denildiğini aktardım. Daha sorumu tamamlamadan tepki gösterdi ve ”Zeytin Dalı Harekâtı seçim için yapılan bir harekât değil, devletin bekası için yapılmış bir harekât. Afrin’i seçime gitmek için kullanır mıyız? Böyle bir şey aklımızdan geçmez” dedi.

Afrin operasyonu devlete olan güveni arttırdı ama AK Parti’nin bunu oya tahvil etme gibi bir planı olmadı. Bekir Bozdağ da bunun altını çizdi, ”2004’te AB’den müzakere tarihi aldığımızda baskın seçime gidilsin denildi, gitmedik. Fırat Kalkanı operasyonu yaptık. Başarıyla sonuçlandı. Seçime mi gittik ki, Afrin operasyonu için seçime gidelim” diye konuştu."

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