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Kulislerde dolaşan erken seçim ve Afrin iddiası Ankara'yı hareketlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 07:06 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Afrin ve erken seçim" başlıklı yazısında, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ile olan görüşmesini aktardı. Erken seçim iddiaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararının net olduğunu belirten Selvi, Bozdağ'ın bu konu hakkında "Birileri istediği için erken seçim olmaz. İktidar isterse erken seçim olur. İktidar istemeden Meclis’ten erken seçim kararını çıkartmak mümkün olur mu? Olmaz. Bizim erken seçim diye bir gündemimiz yok” dediğini belirtti.

Kulislerde AK Parti'nin yerel seçimlerde düşük oy alacağı söylentisi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne çekilmek istendiği iddialarına değinen Selvi, Bozdağ'ın bu iddiaya itirazda bulunduğunu belirterek "FETÖ faktörü diyenler iyi analiz etmiyor. FETÖ faktörünün en güçlü olduğu dönemde 2014 yılında gittiğimiz yerel seçimde yüzde 45,5 oranında oy aldık. Yerel seçimlerde gözler İstanbul ve Ankara’nın üzerinde olacak. Bozdağ’a göre ittifak, İstanbul ve Ankara seçimlerine olumlu yansıyacak" dediğini yazdı.

Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

Başbakan Yardımcısı Bozdağ’a, kulislerde dolaşan bir senaryodan söz ettim.

“Afrin operasyonunda iktidarın oyu artıyor, o nedenle seçime giderler” denildiğini aktardım. Daha sorumu tamamlamadan tepki gösterdi ve ”Zeytin Dalı Harekâtı seçim için yapılan bir harekât değil, devletin bekası için yapılmış bir harekât. Afrin’i seçime gitmek için kullanır mıyız? Böyle bir şey aklımızdan geçmez” dedi.

Afrin operasyonu devlete olan güveni arttırdı ama AK Parti’nin bunu oya tahvil etme gibi bir planı olmadı. Bekir Bozdağ da bunun altını çizdi, ”2004’te AB’den müzakere tarihi aldığımızda baskın seçime gidilsin denildi, gitmedik. Fırat Kalkanı operasyonu yaptık. Başarıyla sonuçlandı. Seçime mi gittik ki, Afrin operasyonu için seçime gidelim” diye konuştu."

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ben bir şeyi çok iyi hatırlıyorum Barış süreci içinde secimi etkilemek oyları toplamak adına türlü türlü kampanyalar başlatmıştınız fakat bunun sonucunda yine hüsranlar yaşamıştık bunun içinde neden olmasın!!
Seçimi kazanacağınızı görseniz bir saniye bile durmazsınız... Ama her gün kamuoyu araştırması yaptıran Tayyip neyin ne olduğunu görüyor... Ben sadece empati yapıyorum, ben iktidarda olsam seçimi kazanacağımı görsem saniye durmam, duruyorsam :)))))) !!!!!!!!...
Selvi olmasa bu bilgiyi nasıl ogrenirdik.Varlığı yeter :)
Bir ara ses kayıtları dolaşıyordu internette, diyorlardı "Suriye'den 2 füze yollarız Türkiye'ye.." falan filan bunları diyenler de en yetkililerdi.. Vay yavrum vay ondan sonra biz buna tenezzül eder miyiz, oy için yapmayacağınız şey yok dün hakaret ve alay ettiklerinizle bugün oy için ittifak kurmak için kendinizi yırtıyorsunuz hahaha
Bekir Bozdag uzun zamandir yoktu piyasada artik zamani geldi dersini iyi calismis belli dinleriz artik .. hayirli olsun
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