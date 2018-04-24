Kulislerde dolaşan ittifak senaryoları!

24 Haziran seçimlerine kısa süre kala kulislerde birçok senaryo dolaşıyor. İlk turda seçimi almak için olası ittifak modelleri ve adayların kimler olacağı tartışılırken, anlaşma sağlanamaması durumunda her partinin kendi adayıyla çıkması ve böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi ilk turda kazanamaması hedefleniyor.

Bu durumda muhalefet partileri arasında ikinci turda oluşacak zorunlu ve doğal ittifakla seçimin, 8 Temmuz’daki ikinci turda alınması hesabı yapılıyor. Ancak Cumhur İttifakı’nın seçimi riske etmeyerek işi ilk turda bitirme hedefi, muhalefeti ortak ve Erdoğan’dan sonra en çok oy alacak potansiyel adaya zorluyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, masada olan ittifak modelleri şöyle:

Ortak aday ihtimali: Partilerin bu görüşmeler sonucunda ortak aday çıkarabileceği görüşü, CHP milletvekillerinin İYİ Parti’ye geçişiyle öne çıktı. CHP, SP ve İYİ Parti tabanlarıyla birlikte diğer partilerin tabanlarını da kucaklayacak, parti lideri olmayan birinin aday gösterilebileceği yorumları yapılıyor.