Kulislerde dolaşan ittifak senaryoları!

24 Haziran seçimlerine kısa süre kala kulislerde birçok senaryo dolaşıyor. İlk turda seçimi almak için olası ittifak modelleri ve adayların kimler olacağı tartışılırken, anlaşma sağlanamaması durumunda her partinin kendi adayıyla çıkması ve böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi ilk turda kazanamaması hedefleniyor.
Bu durumda muhalefet partileri arasında ikinci turda oluşacak zorunlu ve doğal ittifakla seçimin, 8 Temmuz’daki ikinci turda alınması hesabı yapılıyor. Ancak Cumhur İttifakı’nın seçimi riske etmeyerek işi ilk turda bitirme hedefi, muhalefeti ortak ve Erdoğan’dan sonra en çok oy alacak potansiyel adaya zorluyor.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, masada olan ittifak modelleri şöyle:
Ortak aday ihtimali: Partilerin bu görüşmeler sonucunda ortak aday çıkarabileceği görüşü, CHP milletvekillerinin İYİ Parti’ye geçişiyle öne çıktı. CHP, SP ve İYİ Parti tabanlarıyla birlikte diğer partilerin tabanlarını da kucaklayacak, parti lideri olmayan birinin aday gösterilebileceği yorumları yapılıyor.
Ortak aday Akşener seçeneği: Kulislerde ortak adayın Akşener olacağına dair de yorumlar yapılıyor. Ancak Akşener’in bir parti genel başkanı olması nedeniyle bu olasılığın oldukça düşük olduğu, ayrıca Akşener’in Kürt seçmenden oy alamayacağı konuşuluyor.
Ortak adayda isim sıkıntısı: Cumhur İttifakı’nda stratejinin ilk turda işi bitirmek olduğu gerçeğiyle yola çıkılan muhalefette, çıkartılacak olası bir ortak adayın özellikle Erdoğan’dan kesin oy alabilecek bir isim olması gerektiği kaydediliyor. Bu tanıma göre de SP’nin de en baştan beri istediği Abdullah Gül’ün adı öne çıkıyor. Ancak Gül’ün adaylığı CHP’nin gerek yönetiminde gerekse tabanında sıcak karşılanmayacağı için bu ihtimalin düşük olduğu belirtiliyor. Bir başka ortak aday olarak ise 2009’da AKP’den ayrılan eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ismi seslendiriliyor. Şener’in adı, erken seçim kararı öncesinde belediye başkanlığı senaryolarında geçiyordu.
CHP’nin değil, ittifakın adayı: CHP’de Gül seçeneğinin düşük olmasına karşın İYİ Parti “evet” dedikten sonra CHP’nin de gerek yönetimini gerekse tabanını ikna etmesinin kolay olacağı yorumları yapılıyor. Gül’ün, CHP’nin adayı olarak değil de ortak aday olarak çıkarılmasının, olası tartışmaların da önüne geçeceği görüşü belirtiliyor.
Her parti aday çıkarabilir: Muhalefetin en yakın olduğu seçenek ise genel seçimlerde ittifak yapılırken cumhurbaşkanlığında herkesin kendi adayını çıkarması. Böylelikle çok adaylı bir seçime gidilerek, Cumhur İttifakı’nın ilk turda yüzde 51’i yakalayamaması öngörülüyor. Ancak burada yine Erdoğan’- dan en çok oy alabilecek potansiyel isim olarak SP’nin Abdullah Gül’ü ikna etmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak kulislerde Gül’ün tek bir partinin adaylığı için ortaya çıkma riskini göze almayacağı ifade ediliyor.
CHP’nin adayları: CHP kulislerinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu ihtimalinin azaldığı yönündeki görüşler artarken, olası adaylar şöyle: Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici.
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