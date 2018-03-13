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Kullanmadığını iddia ettiği ByLock'a onbinlerce kez girmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 19:32 | Son Güncelleme

Kullanmadığını iddia ettiği ByLock'a onbinlerce kez girmiş

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski sağlık memurunun ByLock'a 62 bin 152 kez girdiği belirlendi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen sağlık memuru Salih Ş. ve avukatı katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli uygulaması "ByLock" ve "Eagle" tespit edilen sanık Salih Ş. savunmasında, uygulamaları kullanmadığını belirterek, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde yer almadığını öne süren Salih Ş. "Ben kesinlikle sohbet organize etmedim, sohbetlere katılmadım. Kimseye abilik yapmadım, böyle bir konumum yoktur. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık, 2007 yılında KPSS'den 79 puan alarak sağlık memurluğuna atandığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın ByLock'a 62 bin 152 kez girdiğini belirterek, tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Samsun Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi

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