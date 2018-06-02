Külliye'de 5 ayda 14 ton atık kağıt geri dönüştürüldü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bu yılın 5 aylık verilerine göre, toplam 29 bin 655 kilogram "ambalaj atığı" toplandı. Bunun 860 kilogramını ise "karışık ambalaj atıkları" oluşturdu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Külliye'deki proje kapsamında diğer atık türlerindeki geri kazanımlar "kağıt", "metal", "cam", "plastik" ile "bitkisel atık yağ" şeklinde 5 ana başlıktan oluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında uygulanan atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm işlemlerinin sağlanmasını içeren projede 11 ay geride bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uygulanmaya devam ediyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14 ton kağıt atık geri kazandırılarak 476 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak 238 yetişkin ağacın kesilmesi engellendi.

173 bin 600 metreküp sera gazı salınımı bertaraf edilirken, aynı oranda oksijen üretimine de katkı sağlandı.

- "Cam atıktan 200 litreden fazla petrol tasarrufu yapıldı"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 bin 340 kilogram "metal atık" toplandı. Bu atıklardan sadece metal içecek kutusunun geri dönüşümünden ,100 vatlık bir ampulün 5 milyon 138 bin 461 saat çalıştırılmasını sağlayacak enerji tasarrufu elde edildi.

Ayrıca 4,5 ton hammadde tasarrufu gerçekleşirken, 2 bin 35 kilogram cam atığın geri kazanımıyla da 200 litreden fazla petrol tasarrufu sağlandı.

Külliye'de toplanan 9 bin 580 kilogram plastik atığın geri kazanımıyla elyaf içeren tekstil ürünleri, atık ve pis su boruları, sera örtüsü, plastik torba, deterjan şişeleri, çöp kutuları ve benzeri malzemeler üretildi.

Plastik atığın geri dönüşümü sayesinde 134 bin 120 kilovat saat enerji tasarrufu sağlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, bin 850 litre bitkisel atık yağdan ise bin 384 litre biyodizel elde edildi.