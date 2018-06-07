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Külliye'de "Doğal Beslen Sağlıklı Yaşa" söyleşisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 17:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen "Doğal Yaşam Seminerleri" kapsamında Kalp Cerrahı Dr. Halit Yerebakan, doğal beslenmenin sağlıklı yaşam üzerindeki etkisini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında "Doğal Yaşam Seminerleri" düzenlendi.

Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, TRT'de yayımlanan "Doktor Geldi" programının sunucusu Kalp Cerrahı Dr. Halit Yerebakan, "Doğal Beslen Sağlıklı Yaşa" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Doğal beslenmenin sağlıklı yaşam üzerindeki etkisine işaret eden Yerebakan, yüzü aşkın kalp nakli ameliyatı yaptığını, artık insanların ameliyat masasına yatmaması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

İnsan vücudundaki organlara ilişkin bilgi veren Yerebakan, "Bugün toplumun yüzde 40'ında hipertansiyon var. Maalesef ömürlerinden 10 yıl götürüyor." diye konuştu.

Yerebakan, Türkiye'nin, son 20 yılda insan ömrünü istatistiksel olarak en fazla uzatabilen ülke olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kadınlar 60'lı yaşlardan 74-75'li yaşlara kadar geldiler ama bunu nasıl yaptık; anne ölümlerini, bebek ölümlerini engelleyerek, çocuklarda karşılaştığımız hastalıkları engelleyerek, belki aşılama programlarıyla veya doğumsal problemlerin önüne geçerek yapabildik. Maalesef bu çağda dış dünya, Batı toplumları kötü diyetleri, kötü beslenme planlarının kötülüklerini yaşadılar."

Söyleşinin ardından katılımcılar Sıfır Atık Projesi kapsamında atık malzemelerden yapılan eserleri incelediler.

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5 Haziran Dünya Çevre Günü "Doğal Beslen Sağlıklı Yaşa" Dr. Halit Yerebakan

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