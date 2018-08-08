Külliyeyi bombalayan pilotun teğmen yeğeni FETÖ evlerinde kalmış

R.B, darbe girişiminden haberdar olduktan sonra garajlar bölgesinden kendi birliğine gittiğini ve sabaha kadar herhangi bir yasa dışı eyleme karışmadan beklediklerini ifade etti.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tanık sıfatıyla ifade veren R.B, olay tarihinde Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığında astsubay rütbesinde görev yaptığını, saat 23.00 sıralarında bölük komutanı tarafından mesaiye çağrıldığını, daha sonra birliğe gittiğini anlattı.

- Ailece darbeye iştirak etmişler

Tanık olarak ifadesine başvurulan S.F. de davanın sanıklarından eski kursiyer teğmen Muhammed Macit ile 2010 yılında FETÖ'nün çalışma evlerinde kaldığını anlattı.

S.F, 2010 yılında Ankara'da FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarından Maltepe Dershanesine gittiğini, dershanenin üst katında bulunan konferans salonunda örgüt sohbetleri düzenlendiğini ve orada çalışan bir öğretmen tarafından örgütün çalışma evine yönlendirildiğini belirtti.

Gittiği eve sanık Macit'in de geldiğini belirten S.F, "Muhammed Macit dershaneye gelmiyordu. Cemaatin öğrenci evinde ders çalışmaya geliyordu. O evde Muhammed ile birlikte 4 kişiydik. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde okuyan Ömer kod adlı kişi bizden sorumluydu." diye konuştu.

S.F, örgüt ağabeyinin kendilerini askeri okullara yönlendirdiğini, bunun üzerine sınavlara girip Balıkesir Astsubay Meslek Yüksekokulunu kazandığını, Muhammed Macit'in de subay olduğunu duyduğunu kaydetti.

Akıncı Üssü davası sanıklarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ve TBMM'yi bombaladığı tespit edilen eski pilot kurmay üsteğmen Müslim Macit'in yeğeni olan sanığı, darbe girişiminden sonra haberlerde görüp hakkında ifade verdiğini dile getiren S.F, sanık Muhammed Macit ile FETÖ'nün çalışma evlerinde birlikte kaldıklarını belirtti.

Muhammed Macit, 2 Ekim 2017'de duruşmada Akıncı Üssü davası sanıklarından eski pilot kurmay üsteğmen Müslim Macit'in öz amcası olduğunu belirterek, akrabalık bağı üzerinden kendisinin de suçlu olduğu yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını savunmuş, FETÖ üyeliğini reddetmişti.

Duruşmaya yarın tanık beyanlarıyla devam edilecek.

