HABER

Kulp şehidi törenle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Bayir köyü yakınlarında topladıkları odunları ilçe merkezine getiren ve içinde güvenlik korucuların bulunduğu kamyona, seyir halindeyken PKK’lı teröristler tarafından dün pusu kurulması sonucu şehit olan güvenlik korucusu Malik Yıldız, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki Merkez Muhammediye Camisinde Kulp Müftüsü Abdulsamet Şen’in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı helallik alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında Eski Mahalle Mezarlığı Şehitliği’nde toprağa verildi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Bayir köyü yakınlarında topladıkları odunları ilçe merkezine getiren ve içinde güvenlik korucuların bulunduğu kamyona, seyir halindeyken PKK’lı teröristler tarafından dün pusu kurulması sonucu şehit olan güvenlik korucusu Malik Yıldız, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki Merkez Muhammediye Camisinde Kulp Müftüsü Abdulsamet Şen’in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı helallik alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında Eski Mahalle Mezarlığı Şehitliği’nde toprağa verildi. Törene katılan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, şehidin babası Hayrettin Yıldız’a taziyelerini iletti. Vali Güzeloğlu, "Mücadelemiz kararlıkla bu büyük devlet ve millet, bu ülkenin içinde ve dışında son hain etkisiz hale getirilinceye kadar sürecektir. İnşallah gelecek her gün daha kararlı ve daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe, bu bütünleşmemiz olduğu müddetçe hiçbir hain ve onun temsilcisi de inşallah emeline ve arzusuna erişemeyecektir. Bu milletin kahraman evlatları askeri, polisi, korucusu helal süt içmiş her birisi bu hainlerin karşısında yenilmez sıra dağlar gibi dimdik duracaktır. İmanıyla gerekirse bu kara toprağa bir gül bahçesine girercesine girecek. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin, devletimizi sonsuza kadar payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Şehidimizi rahmetiyle karşılasın. Günahlarını af etsin, mekanını cennet eylesin” dedi.
Törene Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Özellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldıÖzellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldı
Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!
Ekmeleddin vakası! Ekmeleddin vakası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

İngilizce öğretmeninden öğrenciye ahlâksız teklif!

İngilizce öğretmeninden öğrenciye ahlâksız teklif!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.