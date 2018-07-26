Kulp'ta 2 terörist öldürüldü

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi kırsalında dün, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 2 terörist öldürüldü.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kulp ilçesi Yaylak köyü kırsalında yürüttüğü operasyonlar sırasında dün PKK'lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 2 terörist öldürüldü. Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 A2 piyade tüfeği 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet 7,65 mm. çapında tabanca, 1 adet M-16 Piyade tüfeği şarjörü, 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 7,65 mm çapında tabanca şarjörü, 117 adet M-16 piyade tüfeği mermisi, 118 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, 20 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ve 1 el telsizi ele geçirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
İmamla müezzin birbirine girdi
Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!
Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!
İskenderun'da 2.5 yaşında kaçırılan çocuklarına 21 yıl sonra kavuştular
İYİ Partili Mehmet Aslan: Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerindeki oyu yüzde 17.5'tir
İstihbarat'tan korkutan rapor, O ülkede PKK'lı sayısında büyük artış
Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo
Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!
Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı
Çin'de 70 tonluk dinozor buldular!
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Okuyucu Yorumları 0 yorum