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Kulp'ta terör saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayır Karakolu mevkisinde bir grup PKK'lı terörist, uzun namlulu silahla güvenlik korucularına saldırı düzenledi. Saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralı korucular Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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