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Kültür Bakanı Ersoy: Yeni dönemin öncelikli sektörü turizm olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Bu dönemde hedefimiz sadece kişi sayısını arttırmak olmayacak.

ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Bu dönemde hedefimiz sadece kişi sayısını arttırmak olmayacak. Özellikle Türkiye’ye seyahat eden, nitelikli turist dediğimiz, gelir grubu yüksek turistleri de hedefleyeceğiz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bakanlık görevini Numan Kurtulmuş’tan devralan yeni Bakan Mehmet Ersoy, önümüzdeki döneme ilişkin ilk mesajlarını da verdi. Turizm sektörünün bir temsilcisi olarak, 2016 yılının ardından turizmde hızlı bir çıkışın yaşanmasını sağlayan Bakanlık ekibine teşekkür eden Bakan Ersoy, hedeflerine ulaşmak için Bakanlığın yanı sıra sektörün bütün temsilcileri ve sektör dışında, turizm bölgelerindeki belediyeler, belediye başkanları, temizlik işçileri, esnaf ile taksiciler de dâhil olmak üzere sektör ve sektör dışındaki bütün vatandaşları kapsayacak yeni bir kampanya yürüteceklerini söyledi.

‘TURİZM CUMHURBAŞKANIMIZIN DA ÖNCELİĞİ’
Türkiye’yi yeni dönemde çok daha iyi günlerin beklediğini vurgulayan Bakan Ersoy, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
“2016’nın o mutsuz sonuçlarını 2017’de çok hızlı bir şekilde telafi etmeye başladık. Her şeyden önce bu çok önemliydi bizim için. Açıkçası yeni dönem çok önemli. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığım görüşmede kendisi bana turizm sektörünün bu dönemde öncelikli sektörlerden biri olacağını söyledi ve hedefi de o şekilde koydu.
Hedefimiz bu dönemde sadece kişi sayısını arttırmak olmayacak özellikle Türkiye’ye seyahat eden nitelikli turist dediğimiz gelir gurubu yüksek turistleri de hedefleyeceğiz. Yani sadece sayıyı arttırmakla yetinmeyeceğiz. Daha fazla para harcayan konaklama dışı harcaması daha yüksek olan turistleri hedefleyeceğiz.
Bu da tek başına Bakanlığımızca yapılan bir çalışma olmayacak. Sektörün bütün temsilcileriyle ve sektör dışında turizm bölgelerindeki belediyeleri, belediye başkanından temizlik işçisine, esnaftan taksicisine sektörü ve sektör dışındaki bütün vatandaşlarımızı da kapsayacak bir kampanya şeklinde olacak, bir seferberlik şeklinde olacak. Herkesi buna inandıracağımızı düşünüyorum bu dönemde. Herkes elinden tutup buna sahip çıkarsa ancak turizm istediğimiz şekilde daha kaliteli, Türkiye’nin hak ettiği gelir seviyesine uygun turistin gelmesini sağlayacak ortamı oluşturmuş oluyoruz. Ben tekrar bütün ekibe teşekkür ediyorum. Yeni dönemde inşallah Türkiye’yi turizm açısından çok daha iyi şeylerin beklediğini düşünüyorum.

NUMAN KURTULMUŞ: İSTANBUL YENİ DÖNEMİN DE ÖNCELİĞİ OLACAK
Türkiye’nin yönetiminin bundan sonraki süreçte daha etkin ve başarılı olması dileklerini ileten Numan Kurtulmuş ise yaptığı konuşmada, kültür ve turizmin farklı olmakla birlikte birbirlerini besleyen iki alan olduklarını dile getirdi ve görevleri süresince de bir önceki dönemde gerçekleştirilen ‘Kültür Şurası’ sonuçlarının takipçisi olduklarını söyledi.
İstanbul’un yeniden canlandırılması ile ilgili büyük bir çalıştay düzenlediklerini hatırlatan Numan Kurtulmuş, 2019 yılında bitirileceğine vurgu yaptığı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin, Türkiye’nin bir prestij meselesi olarak, yeni dönemin önünde duran en önemli projelerden birisi olduğunu kaydetti.
Rami Kışlası ve Kuleli Askeri Lisesi gibi önemli kültürel yatırımların devam ettiğini anlatan Numan Kurtulmuş, Topkapı Sarayı’nda sürdürülmekte olan 25 farklı restorasyon ve kuvvetlendirme çalışmasının da bu dönemde bitirilerek, Sur-i Sultani’yi de içine alacak şekilde, sarayın tarihi yarımadanın en önemli kültür merkezi haline getirileceğini söyledi.
Türkiye’nin turizmdeki hedeflerini yakaladığını ve revize etmek durumunda kaldığını rakamlarla anlatan Numan Kurtulmuş, sektörün önemli meselelerine çözüm getirdiklerinin de altını çizdi.

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