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"Kültür, kalkınmanın ivmesini artırır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 14:18 | Son Güncelleme

UCLG Dünya Teşkilatı Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek: - "Sürdürülebilir kalkınmada kültürün rolünü görünür kılmayı amaçlıyoruz. Bu çok önemli bir amaç. Çünkü kültür, kalkınmanın ivmesini artırır. Sürdürülebilir şehirlerde kültürel faktörlerin etkisini ve önemini vurgulamak da bir başka amacımızdır" - "Günümüzde kimlikli ve karakterli şehir kavramı öne çıkmış durumda. Şehrin var olan kimliğinin güçlendirilmesi ve karakterlerinin oluşturulması amaçlanmaktadır"

Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği (UCLG) Kültür Komitesi'nin 2 yıl önce "Dünya Pilot Kültür Şehri" seçtiği Konya'da kültürel faaliyetler devam ediyor.

UCLG Dünya Teşkilatı Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Konya'nın tarihi misyonu ve kültürel zenginliğiyle uluslararası kuruluşlara katkı sağladığını söyledi.

UCLG Kültür Komitesi'nin, 2016 yılında Konya'yı "Dünya Pilot Kültür Şehri" seçtiğini anımsatan Akyürek, uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil eden Konya'nın, dünyadaki saygın yerinin her geçen gün pekiştiğini dile getirdi.

Akyürek, kültürel belediyecilik anlamında çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dünya şehirleriyle farklı iletişim ve diyaloglarla çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bundan sonra da UCLG'nin öngördüğü program çerçevesinde çalışmalar yeni bir boyut kazanacak. Amaçlarımızdan biri yerel, sürdürülebilir kalkınma ve kültürler arasındaki ilişkiyi güçlendirmektir. İlişkilerin güçlendirilmesi ve uygulamaların insanlık deneyiminden yola çıkarak belli bir çerçeveye oturtulması, fiziki alanda düşünülebilecek bir olgudur. Trafik ve ulaşım noktasında dünyanın önemli şehirlerinin aynı kuralları uygulaması halinde daha iyi sonuç alınacaktır. Ancak bizde bu birliktelik henüz sağanmış değildir. Her şehirde farklı uygulamalar mevcut. Standartların her alanda belli bir çerçeveye oturtulması gerekir."

- "Kültür kalkınmanın ivmesini artırır"

Kültürle ilgili uygulamaları sivil toplum, özel sektör ve kamu iş birliğiyle gerçekleştirdiklerini anlatan Akyürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürdürülebilir kalkınmada kültürün rolünü görünür kılmayı amaçlıyoruz. Bu çok önemli bir amaç. Çünkü kültür kalkınmanın ivmesini artırır. Sürdürülebilir şehirlerde kültürel faktörlerin etkisini ve önemini vurgulamak da bir başka amacımızdır. Eskiden belediyelerin rolü, şehrin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanması olarak tarif edilirdi. Bunlar da yol, su, elektrik ve altyapı, daha sonra da yeşil alanlar, parklar olarak sıralanıyordu. Bunlara daha sonra akıllı şehir boyutu eklenmişti. Günümüzde kimlikli ve karakterli şehir kavramı öne çıkmış durumda. Şehrin var olan kimliğinin güçlendirilmesi ve karakterlerinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Karakter de ayırıcı bir özellik olduğu gibi, tarihten gelen birikimin günümüze yansıtılmasıdır. Bu da farklı bir şehircilik kültürünün oluştuğunun işaretidir."

- "Önce kültürümüzü anlamak gerekir"

UCLG Kültür Koordinatörü Jordi Pascal da yerel yönetimlerin sesini dünya platformuna taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Şehirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel tecrübelerini paylaşmasının mümkün olduğuna dikkati çeken Pascal, "UCLG, kültürü sürdürülebilir kalkınmanın bir ayağı olarak görmektedir. Günümüz kaynaklarını sonraki nesillere aktarmanın öneminin de farkındadır. Günümüzü, şehrimiz ve kendimizi anlamak için de önce kültürümüzü anlamak gerekir." diye konuştu.

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Dünya Pilot Kültür Şehri Jordi Pascal Konya Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Kültür Koordinatörü Tahir Akyürek UCLG

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