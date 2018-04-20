"Dünya şehirleriyle farklı iletişim ve diyaloglarla çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bundan sonra da UCLG'nin öngördüğü program çerçevesinde çalışmalar yeni bir boyut kazanacak. Amaçlarımızdan biri yerel, sürdürülebilir kalkınma ve kültürler arasındaki ilişkiyi güçlendirmektir. İlişkilerin güçlendirilmesi ve uygulamaların insanlık deneyiminden yola çıkarak belli bir çerçeveye oturtulması, fiziki alanda düşünülebilecek bir olgudur. Trafik ve ulaşım noktasında dünyanın önemli şehirlerinin aynı kuralları uygulaması halinde daha iyi sonuç alınacaktır. Ancak bizde bu birliktelik henüz sağanmış değildir. Her şehirde farklı uygulamalar mevcut. Standartların her alanda belli bir çerçeveye oturtulması gerekir."

- "Kültür kalkınmanın ivmesini artırır"

Kültürle ilgili uygulamaları sivil toplum, özel sektör ve kamu iş birliğiyle gerçekleştirdiklerini anlatan Akyürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürdürülebilir kalkınmada kültürün rolünü görünür kılmayı amaçlıyoruz. Bu çok önemli bir amaç. Çünkü kültür kalkınmanın ivmesini artırır. Sürdürülebilir şehirlerde kültürel faktörlerin etkisini ve önemini vurgulamak da bir başka amacımızdır. Eskiden belediyelerin rolü, şehrin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanması olarak tarif edilirdi. Bunlar da yol, su, elektrik ve altyapı, daha sonra da yeşil alanlar, parklar olarak sıralanıyordu. Bunlara daha sonra akıllı şehir boyutu eklenmişti. Günümüzde kimlikli ve karakterli şehir kavramı öne çıkmış durumda. Şehrin var olan kimliğinin güçlendirilmesi ve karakterlerinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Karakter de ayırıcı bir özellik olduğu gibi, tarihten gelen birikimin günümüze yansıtılmasıdır. Bu da farklı bir şehircilik kültürünün oluştuğunun işaretidir."

- "Önce kültürümüzü anlamak gerekir"