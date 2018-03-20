Kültür Kurumu İlkokulu’nda yardım seferberliği

Erzurum Yakutiye Kültür Kurumu İlkokulu öğrencileri yardımlaşmak için adeta yarıştılar.
Mart ayının değerler eğitimi konusu olan yardımlaşma değeri için, okul rehber öğretmeni Zehra Vahapoğlu Bindesen önderliğinde başlatılan kampanyaya velilerden ve öğrencilerden yardım yağdı.
Evlerinden açılmamış paketlerle makarna, bulgur, pirinç, şeker, salça vb. gıda malzemelerini bir hafta boyunca okula taşıyan öğrenciler ve veliler yardım için adeta birbirleriyle yarıştılar. Bazı öğrenciler ise kendilerine verilen harçlıkları ihtiyaç sahibi öğrencilere vermek için kumbaraya atarak öğretmenlerini duygulandırdılar.
Toplanan yardımlar Okul Müdürü Kerim Aydemir, Müdür Yardımcıları, sınıf öğretmenleri ve sınıf temsilcileri tarafından paketlenerek ihtiyaç sahibi 13 aileye ulaştırıldı.
Okul Müdürü Kerim Aydemir: "Katılan bütün öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerimize üç ayların başladığı bu günde, böyle anlamlı bir davranışa imza attıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Rehber Öğretmen Bindesen ise "Biz öğrencilerimizden küçücük birer yardım istedik onlar kucak dolusu getirdiler, tüm öğrencilerime ve gönülden yardım eden öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.
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