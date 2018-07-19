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Kültür mantarı ihtiyacının yüzde 16'sı Altınyayla'dan

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 15:10 | Son Güncelleme

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, "Ülkemizde yetişen kültür mantarının yaklaşık yüzde 16'sı yani günlük 18- 20 tonluk bir üretim Altınyayla ilçemizden karşılanıyor" dedi.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR Valisi Hasan Şıldak, "Ülkemizde yetişen kültür mantarının yaklaşık yüzde 16'sı yani günlük 18- 20 tonluk bir üretim Altınyayla ilçemizden karşılanıyor" dedi. Türkiye'nin kültür mantarı ihtiyacının yaklaşık yüzde 16'lık kısmını karşılayan Altınyayla'da 2 bine yakın kişi istihdam ediliyor. Vali Hasan Şıldak, Altınyayla'nın küçük bir nüfusa sahip olduğunu belirtirken, "Fakat burada kendine özgü bir tarım ürünü halkımız tarafından yaygın bir şekilde yetiştiriliyor. Kültür mantarı yetiştiriciliği yapılıyor. Daha önce görev yapan bir kaymakamımızın geliştirdiği proje sonucunda ilçemizde bunun çok olumlu sonuçlar vermesi üzerine halkımızın yaygın şekilde bu üretim dalına sahip çıkmasıyla ve bazı büyük işletmelerin de gelişmesiyle şu an ülke ekonomisi ölçeğinde bir üretim söz konusu. Ülkemizde yetişen kültür mantarının yaklaşık yüzde 16'sı yani günlük 18- 20 tonluk bir üretim Altınyayla ilçemizden karşılanıyor. En önemli özellik burada büyük işletmelerin yanı sıra 600 civarında aile işletmesinin bu işle iştigal ediyor olması. Tarım müdürlüğümüz, kaymakamlığımız ve belediyemiz vasıtasıyla üreticilerimize her türlü desteği sağlıyoruz" dedi. Mantar sektörünün Altınyayla'da daha da gelişmesinden yana olduklarını vurgulayan Vali Şıldak, "Böyle küçük bir ilçede böylesine özgün bir üretimin yapılıyor olması da başlı başına bir başarı öyküsü. Bütün üreticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş, şöyle dedi: "İlçemizde 2008 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla mantarcılık faaliyeti başladı. İrili ufaklı 600'e yakın tesis var. İlçemizde işsizlik sıfır. Bizim ilçemizdeki mantarın kalitesi rakım yüksek olduğu için diğerlerine göre daha farklı." Mantar üretim tesisi sahibi Halil Güneri de Altınyayla'da üretilen mantarların Muğla, Aydın ve İstanbul gibi illere satıldığını, mantar üretiminden ilçeye yıllık 50 milyon liralık bir katma değer girişi olduğunu belirtti.

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