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Kültür-sanat camiası iftarda bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 22:43 | Son Güncelleme

Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Selamet: - "2017 yılında İstanbul Kitapçısı'ndan 13 milyon 298 bin liralık kitap ve hediyelik eşya satışı yapılmıştır" - "Sinema filmi olarak da hazırlanan İstanbul'un Muhafızları ekimde vizyona girecek inşallah"

İSTANBUL (AA) - Kültür-sanat camiası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin geleneksel olarak düzenlediği iftarda bir araya geldi.

Zeytinburnu'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Parkı'nda gerçekleştirilen iftar programı sonrasında konuşan Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Selamet, ramazan mevsiminin, kalplerin yumuşadığı, iyilik duygusunun dorukta olduğu, yardımlaşma ve merhamet medeniyetinin yaygınlaştığı bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Geçen yıl, önceki yıla göre çok daha yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Selamet, "2017 yılında 41 kitap ve 2 albüm yayınladık. Ortaokul çocukları için 'Çocuk Yazarlar Hikaye Yarışması' ve lise öğrencileri için 'Genç Yazarlar Hikaye Yarışması' düzenledik. Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin içindeki cevheri keşfetmelerini sağlamaktır." dedi.

- İstanbul'un Muhafızları sinema filmi

Çocuklar için "İstanbul'un Muhafızları" adlı bir çizgi film hazırladıklarını aktaran Selamet, "İstanbul'un Muhafızları hem öğretici hem de eğlendirici yanıyla çok sevildi. Kanallarda olağanüstü ilgi ve takip sağladı. Şu anda sinema filmi olarak da hazırlanan İstanbul'un Muhafızları ekimde vizyona girecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Ahmet Selamet, Kültür AŞ'nin müzecilik alanında da önemli çalışmalara imza attığına dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Şu anda Tekfur Sarayı, Anemas Zindanı, Tasavvuf Müzesi, İstanbul Kent Müzesi, Magnavra Bizans Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Tıp Tarihi Müzesi, Sikke Müzesi projeleri devam ediyor. Şerefiye Sarnıcı ise işletmeye açıldı. 'Kitap-kafe' modeliyle hizmet veren İstanbul Kitapçısı 13 farklı mekanda kitapsever İstanbullulara hizmet veriyor. Ayrıca 2017 yılında İstanbul Kitapçısı'nda 13 milyon 298 bin liralık kitap ve hediyelik eşya satışı yapılmıştır."

Önceki yıl Moskova'daki Türkiye Tanıtım Fuarı ile Saraybosna'daki İstanbul Tanıtım Fuarı'na katıldıklarını söyleyen Selamet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2017 yılında tertiplediğimiz bin 13 konser, 228 bin 858 kişi tarafından izlendi. 450 seminer ve söyleşinin takipçi sayısı ise 17 bin 316 kişidir. 644 çocuk oyunu 189 milyon 30 bin 394, tiyatro eseri ise 66 bin 753 İstanbullu tarafından takip edilmiştir. 5 bin 562 İstanbullu, 210 sinema gösterimini izlemiştir. 20 sergi 29 bin 600 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Panorama 1453 Tarih Müzesi 570 bin 177 kişi, Miniatürk 769 bin 267, Yerebatan Sarnıcı 1 milyon 14 bin 326 kişi tarafından ziyaret edildi."

Ahmet Selamet, mart ayında gerçekleştirdikleri "Yeşilçam Film Günleri" projesine de değinerek, "Atlas Sinema Salonu'nda İstanbulluları 40-50 yıl önceye götürmüş ve nostaljik bir atmosfer teneffüs ettirmiştik. Aynı gösterimlerin Kültür Park'ta açık hava sineması olarak muhtemelen haziran ve temmuz aylarında halkımıza sunulacağının müjdesini veriyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner ise iftara katılım gösterenlere teşekkür ederek, "İnşallah ramazandan sonra çeşitli etkinliklerimiz, toplantılarımız, çalıştaylarımızla sizlerle birlikte nice bereketli güzel buluşmalar gerçekleştirelim." ifadelerine yer verdi.

Sanat ve edebiyat dünyasından isimlerin buluştuğu iftara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran'ın yanı sıra, İbrahim Sadri, İsmail Güneş ve İlkim Karaca'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli isim katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet selamet iftar Kültür AŞ Rıdvan Duran

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