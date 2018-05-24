Kültür-sanat camiası iftarda bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Kültür-sanat camiası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin geleneksel olarak düzenlediği iftarda bir araya geldi.

Zeytinburnu'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Parkı'nda gerçekleştirilen iftar programı sonrasında konuşan Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Selamet, ramazan mevsiminin, kalplerin yumuşadığı, iyilik duygusunun dorukta olduğu, yardımlaşma ve merhamet medeniyetinin yaygınlaştığı bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Geçen yıl, önceki yıla göre çok daha yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Selamet, "2017 yılında 41 kitap ve 2 albüm yayınladık. Ortaokul çocukları için 'Çocuk Yazarlar Hikaye Yarışması' ve lise öğrencileri için 'Genç Yazarlar Hikaye Yarışması' düzenledik. Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin içindeki cevheri keşfetmelerini sağlamaktır." dedi.

- İstanbul'un Muhafızları sinema filmi

Çocuklar için "İstanbul'un Muhafızları" adlı bir çizgi film hazırladıklarını aktaran Selamet, "İstanbul'un Muhafızları hem öğretici hem de eğlendirici yanıyla çok sevildi. Kanallarda olağanüstü ilgi ve takip sağladı. Şu anda sinema filmi olarak da hazırlanan İstanbul'un Muhafızları ekimde vizyona girecek inşallah." ifadelerini kullandı.