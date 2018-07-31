Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, Kırıkkale'de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, kitaptan ayrılmayan, kitaba aşık olan, kitabı seven bir gençlik ve nesil düşündüklerini ve bunun ideali içerisinde olduklarını söyledi.

Dursun, İl Halk Kütüphanesi ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli hedeflerinden, vazifelerinden ve gayretlerinden birisinin gençlerin kültürel birikiminin artması, gençlerin kendilerini yetiştirmesi ve toplumsal düzeyinin yükselmesi olduğunu dile getirdi.

Bunun yolunun da kitap okuyarak kendini geliştirmek olduğunu ifade eden Dursun, şöyle konuştu:

"Burada bize vazife düşüyor. Biz kitapla gençler arasında köprü kurmayı kendimize vazife olarak görüyoruz. Kitaptan ayrılmayan, kitaba aşık olan ve kitabı seven bir gençlik ve nesil düşünüyoruz. Bunun ideali içerisindeyiz. Dolayısıyla bunun altyapısı da kütüphaneler. Kütüphanelerin ve kütüphanecilerin sayısının artırılması, bunların iyi ortamlar haline dönüştürülmesi ve okuyucuyla buluşması en büyük hedeflerimiz arasında. Bu çalışmalardan birisi de kütüphanelerin çalışma süresinin, açık kalma süresinin uzatılmasıydı. Şu anda birçok yerde bu uygulanıyor. 7/24 kesintisiz kitapla baş başa olmayı ve bunu sağlamayı düşünüyoruz."

Dursun, millet kıraathaneleri konusunda da bakanlığın ilgili birimlerinin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Daha sonra Valiliğe geçen Dursun'u, Vali Yardımcısı Osman Akbaş karşıladı.

Dursun, Valilik şeref defterini imzalayarak Vali Yardımcısı Akbaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

