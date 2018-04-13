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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman:

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 12:51 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Hatay Türkiye’nin açık hava müzesi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Hatay Türkiye’nin açık hava müzesi. Dinlerin, dillerin, medeniyetlerin şehri. Gerçekten barışın şehri, kardeşliğin şehri. Sen, ben yok biz diyen bir şehir" dedi.
Antakya Ottoman Palace’da, "Hatay Kültür-Turizm Sempozyumu" gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay’ın Türkiye’nin açık hava müzesi olduğunu söyledi.
Yayman, herkesin Hatay’ın hikayesine, Hatay’ın öyküsüne katkı sunmak istediğini belirterek, "Hatay Türkiye’nin açık hava müzesi. Dinlerin, dillerin, medeniyetlerin şehri. Gerçekten barışın şehri, kardeşliğin şehri. Sen, ben yok ’biz’ diyen bir şehir. Burada farklı mezheplerden, farklı inançlardan, farklı kültürlerden insanlar var. Ama hepimiz Hatay’lıyız, hepimiz Hatay’ın hikayesine, Hatay’ın öyküsüne katkı sunmak istiyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından sempozyumun ilk oturumu ’Geçmişten Günümüze Hatay’, ’Tarihe Yeniden Bakmak’, ’Tanık Olduğum Hatay: Dün, Bugün, Yarın’, ’Hatay’dan Ortadoğu’ya Bakmak’ ve ’Hatay’ın Kültür ve Turizmi’ konulu sunumlar yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman:

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman:
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman:
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman:
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman:
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman:
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman:
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman:
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