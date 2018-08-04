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Kültür ve Turizm Bakanı AKM için tarih verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:35 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi ihalesinin en geç ekim ayında yapılacağını bildirdi

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ihalesinin en geç ekim ayında yapılacağını söyledi.

Ersoy, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda ihalesinin sonuçlanacağı belirtilen AKM ve birinci etabındaki fiziki gerçekleşmenin yüzde 45'e çıkartılacağı belirtilen Rami Kışlası'nı ziyaret etti.

Bakan Ersoy'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Nadir Alparslan ile Haluk Dursun, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan da eşlik etti.

İlk olarak yıkım çalışmalarında sona gelinen AKM'nin şantiye sahasında incelemelerde bulunan Ersoy, yetkililerden süreç hakkında detaylı bilgi aldı.

İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Bakan Ersoy, en geç ekim ayı içerisinde AKM'nin ihale sürecenin tamamlanıp inşaatın başlayacağını söyledi.

Ersoy, hızlı bir şekilde bu projeye girildiğine işaret ederek, çok kısa bir sürede tamamlayıp milletin kullanımına açılacağını dile getirdi.

- Rami Kışlası sürdürülebilir bir ortam olacak

Projede sona gelindiğini aktaran Ersoy, "İhale sürecini de tamamlayacağız. O tarihten sonra, ikinci 100 günlük eylem planında zaten inşaat süreciyle ilgili bilgilendirme yaparız." dedi.

Sonrasında kütüphaneye dönüştürülmek için çalışmalar yapılan Rami Kışlası'na geçen Mehmet Nuri Ersoy, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın da eşlik ettiği incelemelerde, restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy burada yaptığı açıklamada, hızlandıracak detaylar üzerinde konuştuklarını aktararak, "Bizim için önemli olan projenin tamamının tamamlanması ve bittiği zaman da sadece bina olarak değil, çevre düzenlemeleriyle birlikte Rami'de yaşayan halka sürdürülebilir bir ortam yaratılması. Hem onların ihtiyaçlarının karşılaması hem de bir gelir kaynağı olması Rami'de yaşayan insanlar için." ifadelerini kullandı.

Son olarak, örnek gösterilen Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kütüphanedeki eksikliklerin giderilmesi, dijitalleşme süreci ve kullanım alanlarının genişletilmesi konularında bilgi aldı.

Ersoy ayrıca, kütüphanedeki öğrencilerle bir süre sohbet edip kütüphanelerle ilgili düşüncelerini dinledikten sonra kütüphaneden ayrıldı.

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AKM Atatürk Kültür Merkezi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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