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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Batı Trakya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 22:36 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Gümülcine'de, DEB Partisinin kurucusu Dr. Sadık Ahmet'i anma törenine katıldı

GÜMÜLCİNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Gümülcine'de Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 23. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılmak üzere Batı Trakya'ya geldi.

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türk Azınlık nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Gümülcine şehrine yapan Ersoy, programı kapsamında Gümülcine ve İskeçe seçilmiş müftüleri İbrahim Şerif ve Ahmet Mete ile görüştü.

Bakan Ersoy görüşmenin ardından Gümülcine Türk Gençler Birliğinde (GTGB), Batı Trakya Türk azınlığının çeşitli kuruluş temsilcileriyle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Daha sonra Ersoy, Ahmet'in Gümülcine'de Kahveci Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene katıldı.

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BATI TRAKYA Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

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