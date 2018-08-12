Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Muğla'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizm gelirinin gayri safi milli hasıladaki oranını yüzde 4'ten, yüzde 8'e çıkartmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ersoy, bu yıl Bodrum Antik Tiyatro'da 16'ncısı düzenlenen "Uluslararası Bodrum Bale Festivali" kapsamında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği "Don Kişot" balesini izledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Ersoy, Türkiye'de kültür faaliyetlerinin sezona yayılması ve bu tür etkinliklerin sadece yüksek sezonda kalmaması gerektiğini vurguladı.

Ersoy, döviz kurlarındaki artışla ilgili bir soruya ise "Keşke bu kadar artmasa ama döviz kurları turizmi olumlu etkiler. Ama sonuçta ekonomi açısından istikrar önemli. Türkiye'de turizmin yatırım cazibesini, yüksek kurlar artırıyor." yanıtını verdi.

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin restorasyon durumuyla ilgili de açıklamada bulunan Ersoy, çalışmaların bitiş tarihinin, sezon sonuna kadar netlik kazanacağını söyledi.

Turizm sezonunun çok iyi geçtiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Hedeflerimiz büyük ve sayıyla da endeksli değil. Bundan sonra nitelikli turistle de endeksli. Ana hedefimiz, turizm gelirinin gayri safi milli hasıladaki oranını yüzde 4'ten, yüzde 8'e çıkartmak. Beş yıllık dönemde birinci hedefimiz bu olacak. Sadece sayıyı artırmayı değil, nitelikli turisti de getirmeyi hedefliyoruz. Adım adım da hedefimize gidecek bir plan hazırlıyoruz. O planı da yakın bir tarihte kamuoyuyla paylaşacağız."

