Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş:

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Eğer Afrin'deki kahramanlar çok kısa bir süre içinde Afrin harekatını bitirmiş olmasaydı, bugün biz burada nevruzu huzur ve barış içinde gönül rahatlığıyla kutlayamayacaktık." dedi.
Kurtulmuş, Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun Türk dünyası başkenti olmayı hak ettiğini tüm dünyaya göstereceğini söyledi.
Bugün aynı zamanda Nevruz Bayramı'nın kutlandığına işaret eden Bakan Kurtulmuş, "Kastamonu'da 4 saate yakın süren uluslararası bir etkinlik gerçekleştirdik. Nevruz Bayramı'nı kutladık. Nevruz hem önemlidir, hem öğreticidir. Nevruz yeniden doğuşu, yeniden dirilişi, farklılıklar ve çeşitliliklere rağmen bir olmayı, birlik olmayı gösterir." diye konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısına da değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Eğer Afrin'deki kahramanlar çok kısa bir süre içinde Afrin harekatını bitirmiş olmasaydı, bugün biz burada nevruzu huzur ve barış içinde gönül rahatlığıyla kutlayamayacaktık. Bu harekatı kısa sürede başarılı şekilde tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün mensuplarına şükranlarımızı ifade ediyorum. Hayatlarını hiç tereddüt etmeden, hiçbir şekilde bir adım dahi geri kalmadan feda eden şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Bütün güvenlik unsurlarımızın Afrin'e yönlendirilmesinde ana direktifi veren Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz."
Numan Kurtulmuş, Kastamonu'da bugün başlayacak etkinliklerin yıl boyunca süreceğini de belirtti.
Olası Sincar operasyonu için Irak'tan sert tepki: Reddediyoruz
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!
Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!
İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!
Merkel'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Okuyucu Yorumları 0 yorum