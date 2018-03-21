Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş:

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Eğer Afrin'deki kahramanlar çok kısa bir süre içinde Afrin harekatını bitirmiş olmasaydı, bugün biz burada nevruzu huzur ve barış içinde gönül rahatlığıyla kutlayamayacaktık." dedi.

Kurtulmuş, Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun Türk dünyası başkenti olmayı hak ettiğini tüm dünyaya göstereceğini söyledi.

Bugün aynı zamanda Nevruz Bayramı'nın kutlandığına işaret eden Bakan Kurtulmuş, "Kastamonu'da 4 saate yakın süren uluslararası bir etkinlik gerçekleştirdik. Nevruz Bayramı'nı kutladık. Nevruz hem önemlidir, hem öğreticidir. Nevruz yeniden doğuşu, yeniden dirilişi, farklılıklar ve çeşitliliklere rağmen bir olmayı, birlik olmayı gösterir." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısına da değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Eğer Afrin'deki kahramanlar çok kısa bir süre içinde Afrin harekatını bitirmiş olmasaydı, bugün biz burada nevruzu huzur ve barış içinde gönül rahatlığıyla kutlayamayacaktık. Bu harekatı kısa sürede başarılı şekilde tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün mensuplarına şükranlarımızı ifade ediyorum. Hayatlarını hiç tereddüt etmeden, hiçbir şekilde bir adım dahi geri kalmadan feda eden şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Bütün güvenlik unsurlarımızın Afrin'e yönlendirilmesinde ana direktifi veren Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz."

Numan Kurtulmuş, Kastamonu'da bugün başlayacak etkinliklerin yıl boyunca süreceğini de belirtti.