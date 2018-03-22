Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş:

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Biz, zihinlerimizi ve gönüllerimizi, güzel okumalarla zenginleştirdikçe, bu zenginleşmiş gönül ve zihinleriyle sanatta, edebiyatta, mimaride, estetikte yeni eserler üretecek gençlerimizi yetiştirmeyi başardıkça, büyük medeniyetimizi yeniden daha güzel bir şekilde ve bu günün şartları içinde üretmeyi başaracağız." dedi.

Kurtulmuş, Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde Liman Gençlik ve Kültür Derneği'nce düzenlenen, "İstanbul Okumaları" kapanış programında, etkinlik kapsamında 6 ayda 30 kitap okunduğunu ve bunun büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Okumanın, insanların en soylu eylemlerinden biri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, okumanın, insanın dünyayı, Rabbini ve kendisini bilmesini beraberinde getirdiğini kaydetti.

Kurtulmuş, medeniyetin ise iki kavram üzerine oturduğuna dikkati çekerek, "Bunlardan birisi tahayyül diğeri ise tasavvurdur. Hayali olmayan, tahayyül dünyası zengin olmayan milletlerin kuvvetli bir medeniyet kurması mümkün değildir. Medeniyet, tasavvurla ortaya çıkar." diye konuştu.