HABER

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş:

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 22:41 | Son Güncelleme

"(Yüksekten düşen özel harekat polisi) Kardeşimiz yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Herhalde 3 gün uyutulmak durumunda olacaktır"

MARDİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yüksekten düşen özel harekat polisinin sağlık durumuna ilişkin, "Kardeşimizin yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Herhalde 3 gün uyutulmak durumunda olacaktır." dedi.

Mardin'de bulunan Kurtulmuş, beraberinde Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mardin Devlet Hastanesi'ne geçti.

Kurtulmuş hastanede bugün bir binanın çatısından dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralanan polis memurunun sağlık durumu hakkında İl Halk Sağlığı Müdürü Saffet Yavuz ve Başhekim Alpay Tuncar'dan bilgi aldı.

Çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Kurtulmuş, polisin zor bir ameliyatın ardından tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Acil bir ameliyatla beyninde birikmiş ödemi boşaltmak için müdahalede bulundular. Ameliyat, Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursa olsun aynı şekilde yapılabilecek, zor bir ameliyattı. Şimdi ameliyattan sonra geldiği pozisyona göre daha stabil bir noktada. Kardeşimizin yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Herhalde 3 gün uyutulmak durumunda olacaktır. Ümit ediyor ve dua ediyoruz ki Cenab-ı Allah şifasını versin. Şu anda yapılacak olan beklemek ve dua etmektir. Şifa sahibi Allah'tır, tıbbi anlamda yapılacak her şey yapılmıştır. "

Kurtulmuş, gerektiği durumda polisin Ankara'ya nakledilmesi noktasında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile görüşme yaptığını vurgulayarak, "Şu anda bildiğimiz kadarıyla gerekmiyor, gerektiğinde de bu nakli yapma imkanı var. Şifa diliyor, bütün milletimizin dualarını bekliyoruz." diye konuştu.

ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladıABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı
Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!
İsimlerini açıklayarak duyurdu: Öldürüldüler!İsimlerini açıklayarak duyurdu: Öldürüldüler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakan Kurtulmuş mardin

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' açıklaması

Cuma namazı saat kaçta? İşte 13 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 13 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula|MPİ Süper Loto sonuçları öğren (12 Nisan Süper Loto sonuçları)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula|MPİ Süper Loto sonuçları öğren (12 Nisan Süper Loto sonuçları)

Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)

Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)

Taksicilerin lideri İrfan Öztürk'ten çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir

Taksicilerin lideri İrfan Öztürk'ten çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.