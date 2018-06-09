Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş:

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bundan bir müddet evvel 'Oylarımız yüzde 60'lara, 70'lere çıktı.' diyen insan, şimdi 'Muharrem İnce oyları artırıyor, yüzde 28-30 civarına geldi.' diyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı artık yüzde 50 artı 1 ile seçiliyor. Kendi Genel Başkanı aday olarak sahaya sürdüğü adamın, İnce'nin cumhurbaşkanı olmayacağını şimdiden ilan etmiş oldu." dedi.

Kurtulmuş, Avcılar'da AK Parti İlçe Başkanlığı ve Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu. İlçe teşkilatında çalışanlara hitap eden Kurtulmuş, seçim süresince gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle kendilerine teşekkür etti.

Kurtulmuş hiçbir seçimin çantada keklik ve garanti olmadığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Masada kazanılan seçim yoktur, seçim meydanlarda kazanılır ve üç aşamadır. Bunlardan biri, seçim oy verme sabahına kadar geçen süre. İnsanların oylarını ancak gönüllerini kazandığınız takdirde alırsınız, iyi sözlerle, güler yüzle, yaptıklarımızı anlatıyoruz ve anlatmaya da devam edeceğiz. Şu ana kadar yaptıklarımızı referans olarak önümüze koyacağız, devam edeceğiz. Bazıları da yapmayacaklarını, yaptırmayacaklarını hatta yıkacaklarını anlatıyorlar, onlar da onu anlatsın. Millet hiçbir zaman negatif kampanyaya kulak asmaz, olumlu olana destek olur, bizim böyle bir avantajımız var. Kampanyanın başladığı günden bu yana her gün biraz daha üstüne koyuyoruz."