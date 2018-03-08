Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Berlin'de

BERLİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin, yeni dünyanın mihenk taşı, nirengi noktası olduğunu söyledi. Almanya'da, 52. Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı (ITB) kapsamında Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonda konuşan Kurtulmuş, yeni bir dünya kurulurken Türkiye'nin bölgesinin en önemli istikrarlı ülkesi olarak bundan sonraki on yıllara damgasını vuracağını dile getirdi. Bakan Kurtulmuş, "Türkiye, doğu ile batının, kuzey ile güneyin ortasında bir köprüdür demiyorum, Türkiye, yeni dünyanın mihenk taşı, nirengi noktasıdır. Yeni bir dünya kurulacak, Türkiye olmadan bu dünyanın anlamlı bir hale gelmesi mümkün değildir. Türkiye olmadan kurulacak yeni dünyanın bir denge kurabilmesi de mümkün değildir." dedi. Türkiye'nin etrafında gerçekleşen tüm siyasi oyun ve siyasi gelişmelerin, bir doğum sancısının ayak sesleri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, yeni bir dünya kurulurken "Bu dünyanın kurulmasında Türkiye yer almasın, diskalifiye olsun." gibi düşünceleri ve kendisine dayatılan siyasi gündemi Türkiye'nin asla kabul etmeyeceğini, elinin tersiyle bir kenara iteceğini belirtti.

Bölgedeki istikrarsızlıkların ortadan kaldırılması, doğu ile batı arasında gerginlik ve düşmanlık oluşturan siyasetlere prim verilmemesi noktasında, vekalet savaşları üzerinden Ortadoğu halklarının paramparça edilmesi senaryosuna Türkiye'nin itibar etmeyeceğini ve bu senaryoyu milletin ferasetiyle, siyasi kararlılığıyla bozacağını kaydeden Kurtulmuş, Türkiye'nin, yeni dünyanın kurulmasında bir şekilde kenara itilmesinin kabul edilmeyeceğini Zeytin Dalı Harekatı'yla gösterdiğini anlattı. Türkiye'yi terör örgütleriyle köşeye sıkıştırmaya çalışanların, Türkiye'nin ulusal güvenliğine kastetmiş eli kanlı canileri, terör örgütlerini el birliğiyle silahlandırdığına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Zannettiler ki Türkiye kenara sıkışır, diz çöker, sesini çıkarmaktan vazgeçer. Hayır, öyle olmayacak. Türkiye, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda ortaya koyduğu başarıyı Allah'ın izniyle askerimizin ve milletin kararlılığıyla Zeytin Dalı Harekatı'nda da gösterecek. Türkiye, sınırlarının güvenliğini sağladığı gibi kendisine yönelecek tüm tehditleri kırıp bir kenara atacak, büyük Türkiye olma yolunda yürüyecektir. En kısa zamanda tam başarıyla bu operasyonun biteceğine olan inancımı tekrarlamak istiyorum. Nasıl oluyor da bizim müttefikimiz zannettiğimiz ülkeler burnumuzun dibindeki terör örgütlerine destek oluyor, nasıl oluyor da en ileri silahları veriyor. Bu sorunun cevabı aslında çok basit: Ortadoğu'da ikinci Sykes-Picot'u oyuna koymak istiyorlar. Birincide ortaya koydukları 'böl-parçala-yönet' siyasetini yeniden tamamlamak istiyorlar. Ortadoğu'yu daha fazla bölmek, parçalamak istiyorlar."

Bazı ülkelerin çıkarlarının, Türkiye'nin çıkarlarıyla çatıştığını dile getiren Bakan Kurtulmuş, kimilerinin ulusal çıkarlarının "böl-parçala-yönet"te, Türkiye'nin ise ulusal çıkarının bölge halklarının bütünleşmesi ve daha fazla kardeşliğinde olduğunu kaydetti. Türkiye'nin ileri bir şekilde gelişen, kalkınan, demokrasisini geliştiren bir ülke olarak dünyanın tüm milletleriyle iyi ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini anlatan Kurtulmuş, "Bizden kimseye karşı düşmanlık gelmez. Biz sadece ve sadece zalimlere karşı düşmanlık ederiz, zalimlerin karşısında yer alırız, zalimlerin karşısında da asla boyun eğmeyiz." değerlendirmesinde bulundu. - "2018'de 38 milyon turist bekliyoruz" Türk turizminin son dönemde yakaladığı ivmeye de değinen Kurtulmuş, Türkiye olarak bu yıl 38 milyon turist rakamına ulaşmayı hedeflediklerini aktardı. Türkiye ekonomisinin genel olarak ve turizminin özelde krizlere dayanıklılığını göstermesi bakımından geçen yılların önemli olduğunu ifade eden Kurtulmuş, ITB'de 8 tur operatörünün temsilcileriyle görüştüğünü ve bazılarının Türkiye'ye rezervasyonlarının yüzde 50 seviyesinde arttığını, kimilerinin ise yüzde 100'e yakın bir artış kaydettiklerini söylediklerini belirtti.