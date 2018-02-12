Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Bulgaristan'da

SOFYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova ve Kültür Bakanı Boil Banov ile görüştü. Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Turizm Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Sofya'da Bulgaristanlı mevkidaşları ile buluştu. Ziyaretinin başında Bakan Kurtulmuş, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy’un konutunda soydaş ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Kurtulmuş, daha sonra beraberindeki heyet ile Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova ile görüştü. Görüşmede, her iki bakanın da Batı Karadeniz'e kıyısı bulunan bazı destinasyonlarda Cruise gemi turları ile Türkiye ve Bulgaristan’ın öncülüğünde Balkan ülkelerini kapsayan tur paketlerinin oluşturulabileceğini ifade ettiği öğrenildi. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla iki bakanlığın yetkililerinin yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulması ve bu çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılması kararlaştırıldı. Görüşmede iki ülkenin kültür varlıklarının korunmasının turizm için de önemine işaret edildi.

Bulgaristan turizm sektörünün Türk yatırımcılara açılması ve turizm alanında Türkiye'nin tecrübesini paylaşmasının da ele alındığı görüşmede, Bakan Kurtulmuş, İstanbul’da Türkiye devletinin girişim ve önemli yatırımları ile Demir Kilise gibi önemli bir kültürel varlığın restorasyonunun yapılmasının ardından, Bulgaristan'daki Osmanlı dönemine ait eserlerin de restorasyonlarının yapılması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, ziyaretinin devamında Bulgaristan Ulusal Tarih Müzesi’ni de gezerek, incelemelerde bulundu. Bakan Kurtulmuş, daha sonra Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, Türkiye ile Bulgaristan arasında hem kültür hem de turizm alanında yapılabilecek verimli bir iş birliği üzerinde durdu. Kurtulmuş, “Aslında kültür ve turizm, birbirinden ayrı gibi görünse de, birbirini etkileyen iki alandır. Geçmişten çok derin ilişkileri olan iki ülke olarak kültür ve turizm ilişkilerimizi geliştirmek üzere çaba gösteriyoruz. Bulgarlar ve Türkler, aslında, Balkanlar’da uzun asırlar boyunca birlikte yaşama kültürüne sahip olan iki topum.” dedi.