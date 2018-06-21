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Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: "İnşallah 2018’in sonunda 40 milyon turist ve 32 milyar dolar turizm geliri elde ederek yeni bir rekor kıracağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 20:54 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: "İnşallah 2018’in sonunda 40 milyon turist ve 32 milyar dolar turizm geliri elde ederek yeni bir rekor kıracağız."


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