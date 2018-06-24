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Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 13:24 | Son Güncelleme

Numan Kurtulmuş: - "Seçim sonuçlarının hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz" - "Söz de karar da tercih de milletindir. Bu tercihin Türkiye için en iyi şekilde gerçekleşeceğini ümit ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için oyunu kullandı.

Kurtulmuş, Küçükçekmece Anadolu Lisesi'nde "1387" numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra görevlilere kolaylıklar diledi.

Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurtulmuş, seçim kampanyasının şenlik havasında geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde neşe ve büyük bir demokratik olgunlukla seçim kampanyasının yürütüldüğünü anlatan Kurtulmuş, "Bugün de arzu ettiğimiz katılımın en yüksek oranda sandıklardan çıkmasıdır." dedi.

Bakan Kurtulmuş, oy kullanmanın milli bir görev olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Amacımız, herkesin oyunu kullanması, bundan sonra Türkiye'nin geleceğinin nasıl şekilleneceğine, kimlerin kendisini yöneteceğine en iyi şekilde karar vermesidir. Seçim sonuçlarının hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Şunu da gerçekten görüyor, gururla izliyoruz ki Türkiye, her seçimde demokratik standartları biraz daha yükseltiyor. Bu seçimde de aynı şey olacak. Yeni yönetim modeline milletimiz 16 Nisan'da 'evet' demişti. Bugün de onun ilk uygulamasını ortaya koyacak, kimin Cumhurbaşkanı olacağını, kimlerin de milletvekili olarak ülkemize yasama faaliyetlerinde hizmet vereceğine karar verecek. Milletin kararı, tercihi hepimizin başının gözünün üstünedir. Söz de karar da tercih de milletindir. Bu tercihin Türkiye için en iyi şekilde gerçekleşeceğini ümit ediyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çekildi.

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