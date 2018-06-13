BİTLİS (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Aramıza fitneyi ve fitnecileri sokmayacağız. Birlikte barış içinde olacağız. Daha güçlü olacağız. Ekonomide ileriye gideceğiz. Dünyanın sayılı ülkelerinden biri olacağız." dedi. Müze ve karşılama merkezi açılışının ardından Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geçen Kurtulmuş, kazı ve restorasyon çalışmaları devam eden mezar taşlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Emir Bayındır Kümbeti'ndeki incelemelerinin ardından ilçe merkezinde yapımı tamamlanan Ahlatpark Alışveriş Merkezi'nin açılışını yapan Kurtulmuş, Kubbet-ül İslam olan Ahlat'a ilk kez geldiğini söyledi. Açılışını yaptıkları müze ve o alandaki mezar taşlarının her birinde ayrı bir derinliğin yattığını belirten Kurtulmuş, Ahlatlıların muhteşem bir mezarlığa sahip olduklarını ifade etti. O mezarlığın içinden geçerken sadece geçmişi değil, bu ülkenin muhteşem geleceğini de hayal ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, ülkenin yarınlarının en az geçmişi kadar güzel, geçmiş medeniyetleri kadar parlak olacağını vurguladı.

- "Türk'ün de Kürt'ün de Arap'ın da geçmişi birdir, geleceği bir olacak" Bölge insanının yapılan hizmetleri, iyilikleri unutmadığını, iyi bakanla kem gözle bakanı ayırt ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Bölgenin insanı büyük bir medeniyeti yeniden inşa edecek kabiliyete, birikime, zenginliğe ve tarihi geçmişe sahiptir. Ama ne yazık ki bir müddettir bu kadar büyük zenginliğe sahip olan ve her biri engin yürekli birer Selahaddin Eyyubi, geniş ufuklu Kılıçarslan olan bölgenin insanları arasına birileri fitne fesat sokmaya, kin, kan, gözyaşı sokmaya gayret ettiler. Bu coğrafyanın insanlarını birbirinden ayırt edecek hiçbir güç yoktur. Çünkü bu ülkenin, bu toprakların Türkleri, Kürtleri, Arapları, Farisileri ve diğer bütün unsurları, hepimiz aynı Allah'ın kullarıyız, Adem'in soyundanız, İbrahim'in milletindeniz, Hz. Peygamberin ümmetindeniz ve hepimiz aynı milletin çocuklarıyız. Türk ile Kürt'ü, Kürt ile Arap'ı ya da Türk ile Arap'ı birbirinden ayırabilecek bir tane neden söylesin. Yoktur. Olmamıştır, olmayacaktır. Türk'ün de Kürt'ün de Arap'ın da geçmişi birdir, geleceği bir olacak."

"Aramıza konulan fitneyi, fesadı bir kenara bırakma, güçlü ve büyük Türkiye olma vaktidir." diyen Kurtulmuş, bu memlekette uzun yıllar boyunca ayaklara pranga gibi bağlanan terörü ve fitneyi bir kenara attıklarını söyledi. Sadece ülkenin değil bölge halklarının her birinin başına çeşitli isim ve gerekçelerle musallat edilen terör örgütlerinin tamamının bölge halklarına düşman olduğunun altını çizen Kurtulmuş, bölgede fakirliğin olmasını, bölge halklarının birbirine kalıcı şekilde düşman olmasının istendiğini aktardı. Kurtulmuş, oynanan oyunun eski ve bayat olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "100 yıl evvel Birinci Dünya Savaşı'nı kazananlar masaların üstüne cetvel ve pergelleri koydular. Haritaları suni şekilde çizdiler. Dediler ki burası Türkiye, burası Suriye, burası Irak, burası Ürdün, Lübnan. Şanlıurfa Akçakale'nin tam karşısı Tel Abyad'dır. Arap kardeşlerim bilir. Tel Abyad da Akçakale demektir. Bunlar aynı akraba, dayı - amca çocukları. Ayıran sadece bir sınır hattı. Suruç, karşısında Kobani var. Suruç ve Kobani halkı aynı halktır. Burada amca, orada hala çocukları. Aynı sülaledir. Arayı ayıran sadece bir tren yoludur. Kobani ismi de tren yolunu işleten şirketin İngilizce karşılığı olan 'kampany'den kaynaklı olarak Kobani olmuştur."

Kobani'deki kardeşlerini kendilerinden ayıran hiçbir kimsenin olmadığını, olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, Kobani'deki insanların DEAŞ'tan kaçarken orada 3 günde 293 bin Kürt kardeşlerini Türkiye'ye ev sahibi olarak kabul ettiklerini anımsattı. - "Memleketin her yerinde ekonomik faaliyetleri artırıyoruz" Bir asır önce sınırları çizerek insanları birbirinden suni şekilde ayıran ancak insanların gönüllerini ayıramayan, bölge halklarını birbirine düşman edemeyenlerin şimdi bölge halklarının arasına kin, kan ve gözyaşı koymaya çalıştığına dikkati çeken Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Nasıl birinci Sykes-Picot'u bir şekilde elimizin tersiyle ittiysek ikinci perde oyunun oynanmasına izin vermeyeceğiz. Kardeşliğimizi pekiştireceğiz, dostluğumuzu, akrabalığımızı pekiştireceğiz. Birlikte ortak şekilde Ahmed-i Hani'nin 350 yıl önce söylediği gibi 'heveskar olanlar yakıcı, yıkıcıdır, aşık olanlar ise insanlara karşı fedakarca çalışırlar'. Her birimiz bu topraklara, bu milletin insanlarına etnik yapısı ne olursa olsun sevdayla, aşkla bağlanarak hizmet edeceğiz. Aramıza fitneyi ve fitnecileri sokmayacağız. Birlikte barış içinde olacağız. Daha güçlü olacağız. Ekonomide ileriye gideceğiz. Dünyanın sayılı ülkelerinden biri olacağız. Bu bölge diyar-ı huzur haline geldikçe, barışı, selameti sağladıkça buraların ekonomik olarak da faaliyetlerinin arttığını görüyoruz. Mardin'in, Şanlıurfa'nın, Diyarbakır'ın, Van'ın otellerinin dolu olduğunu sizlere müjdelemek isterim. Ayrıca memleketin her yerinde ekonomik faaliyetleri artırıyoruz. Artık bir zamanlar boşalmış olan köylerimize de en kısa sürede köyün ahalisinin gelerek yurtlarına sahip çıkacaklarını biliyoruz. Bir olacağız, birlik içinde olacağız."