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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş:

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 22:40 | Son Güncelleme

"Artık siyasi türbülanslar, kaoslar ve krizler dönemi geride kalmıştır, IMF'nin kapısında 25 milyon dolar için avuç açan Türkiye manzaraları çok gerilerde kalmıştır. Artık IMF'ye muhtaç olan değil gerektiğinde borç verecek bir Türkiye manzarası var" - "Artık terör örgütlerinin gençlerinin canını aldığı Türkiye manzarası geride kalmıştır. Daha ileriye gideceğiz"

BİNGÖL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bingöl'de vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Bakan Kurtulmuş, İnönü Caddesi'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinin ardından Bingöl Belediyesince Sanat Sokağı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, her türlü yer altı ve yer üstü zenginlikleri olan dünyanın en güzel ülkelerinden birinde birlik ve beraberlik içinde yaşamak için çok sebep olduğunu ancak ayrılık için tek nedenin olmadığını söyledi.

Selahattin Eyyubi'nin torunları ile Kılıçarslan'ın torunlarının bir arada olmaktan başka şansı ve gücü olmadığını belirten Kurtulmuş, "Ama ne yazık ki tarih boyunca haçlılara karşı aynı inançla karşı çıkmış, bu toprakları haçlılardan temizlemek için ant içmiş olan Selahattin Eyyubi'nin, Kılıçarslan'ın torunlarının arasına nifak sokmaya çalışıldı. Allah'a çok şükür bu nifaklar, oyunlar geri tepiyor. Kürtlerin, Zazaların, Arapların ve diğer etnik unsurların, bu memleketteki 81 milyon vatandaşlarımızın iyi niyet gayretleriyle böyle bir hedefi ortaya çıkaramayacaklar, bu halkın arasına nifak sokamayacaklar." ifadelerini kullandı.

"Eğer Türkiye kaynaklarını teröre değil kalkınmaya harcayabilseydi bugün dünya çapında araba markalarımız, uçaklarımız olacak, belki dünyanın 6., 7. ekonomisi olacaktı." diyen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün bu fitne faaliyetleri sadece kin ve gözyaşıyla karşımızda sonuç vermedi. Aynı zamanda fukaralıkla karşımıza çıktı. Bu bölgenin halkları işsiz, güçsüz bir şekilde on yıllar boyunca bırakıldı. Son 16 yıllık AK Parti iktidarı dönemimde hem bölgesel hem de ulusal kalkınmaya önem veriyoruz."

24 Haziran seçimlerinin önemine işaret eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçileceğini ve kurulamayacak hükümet dönemlerinin sona erdiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Artık siyasi türbülanslar, kaoslar ve krizler dönemi geride kalmıştır. Artık IMF'nin kapısında 25 milyon dolar için avuç açan Türkiye manzaraları çok gerilerde kalmıştır, IMF'ye muhtaç olan değil gerektiğinde borç verecek bir Türkiye manzarası var. Daha da ileriye götüreceğiz. Artık terör örgütlerinin gençlerinin canını aldığı Türkiye manzarası geride kalmıştır. Daha ileriye gideceğiz. Bunun için güçlü bir yönetim modeline ihtiyacımız vardır." diye konuştu.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ali Mantı, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

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Bingöl iftar programı Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

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