BİNGÖL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bingöl'de vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Bakan Kurtulmuş, İnönü Caddesi'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinin ardından Bingöl Belediyesince Sanat Sokağı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, her türlü yer altı ve yer üstü zenginlikleri olan dünyanın en güzel ülkelerinden birinde birlik ve beraberlik içinde yaşamak için çok sebep olduğunu ancak ayrılık için tek nedenin olmadığını söyledi.

Selahattin Eyyubi'nin torunları ile Kılıçarslan'ın torunlarının bir arada olmaktan başka şansı ve gücü olmadığını belirten Kurtulmuş, "Ama ne yazık ki tarih boyunca haçlılara karşı aynı inançla karşı çıkmış, bu toprakları haçlılardan temizlemek için ant içmiş olan Selahattin Eyyubi'nin, Kılıçarslan'ın torunlarının arasına nifak sokmaya çalışıldı. Allah'a çok şükür bu nifaklar, oyunlar geri tepiyor. Kürtlerin, Zazaların, Arapların ve diğer etnik unsurların, bu memleketteki 81 milyon vatandaşlarımızın iyi niyet gayretleriyle böyle bir hedefi ortaya çıkaramayacaklar, bu halkın arasına nifak sokamayacaklar." ifadelerini kullandı.