Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan anlamlı video: Birileri var...

‘Birileri Var’ sloganıyla çekilen film ve hazırlanan beste, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yılı kutlamalarında ülke genelinde kullanılacak. Kamu spotunda bir çok ünlü yer aldı.
Kültür Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 103. yılı kutlanacak Çanakkale Zaferi’ne ülke genelinde farklı temalarla dikkat çekecek. Çanakkale’de ve tüm ülkede gerçekleştirilen Çanakkale Zaferi kutlamaları bundan böyle her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulacak bir tema ile yürütülecek. Böylece Çanakkale Zaferi kutlamaları her yıl farklı bir noktaya dikkat çekecek ve farkındalık yaratacak bir yaklaşım sergilenecek.
Yıl dönümü için hazırlanan filmde, 18 Mart’ta Çanakkale’de, 15 Temmuz’da ülke çapında olduğu gibi, gerekirse yine her zaman öne atılacak birileri olduğu vurgulanarak “biri” diye bahsedilen kahramanların içimizden komşumuz, kardeşimiz, kısaca bizim insanımız olduğu anlatılıyor.
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