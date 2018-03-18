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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan anlamlı video: Birileri var...

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 07:59 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bugün 103’üncü yılı kutlanacak Çanakkale Zaferi için bu yıl bir kamu spotu ve beste hazırlattı.

‘Birileri Var’ sloganıyla çekilen film ve hazırlanan beste, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yılı kutlamalarında ülke genelinde kullanılacak. Kamu spotunda bir çok ünlü yer aldı.

Kültür Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 103. yılı kutlanacak Çanakkale Zaferi’ne ülke genelinde farklı temalarla dikkat çekecek. Çanakkale’de ve tüm ülkede gerçekleştirilen Çanakkale Zaferi kutlamaları bundan böyle her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulacak bir tema ile yürütülecek. Böylece Çanakkale Zaferi kutlamaları her yıl farklı bir noktaya dikkat çekecek ve farkındalık yaratacak bir yaklaşım sergilenecek.

Yıl dönümü için hazırlanan filmde, 18 Mart’ta Çanakkale’de, 15 Temmuz’da ülke çapında olduğu gibi, gerekirse yine her zaman öne atılacak birileri olduğu vurgulanarak “biri” diye bahsedilen kahramanların içimizden komşumuz, kardeşimiz, kısaca bizim insanımız olduğu anlatılıyor.

103 yıl önce Çanakkale'de yazılan destan! 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitlerimiz törenlerle anılacak103 yıl önce Çanakkale'de yazılan destan! 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitlerimiz törenlerle anılacak
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Zaferi

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