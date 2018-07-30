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Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 22:52 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, turizme zarar veren faaliyetlere son verilmesi için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)'nin denetim yetkilerini artırdı.

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, turizme zarar veren faaliyetlere son verilmesi için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)'nin denetim yetkilerini artırdı. Buna göre TÜRSAB, müşteriyi aldatan ve ülke turizmine zarar veren, belgelerini amacı dışında kullanan seyahat acentalarını, bundan sonra tek başına denetleyebilecek. Yasaya ve yönetmeliklere aykırı davranan acentaların savunmalarını alarak, 'doğrudan belge iptali' istemi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletebilecek.

Son dönemde turistlere yönelik uygulanan fahiş fiyat uygulamaları, acenta belgelerinin kiraya verilmesi ve bazı Acentalara ait TÜRSAB belgelerinin, UBER faaliyetlerinde kullanılması ile ilgili şikayetler üzerine, TÜRSAB'ın müracaatı ile harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 il valiliğine yayınladığı genelgeyle TÜRSAB'ın denetim yetkisinin sınırlarını genişlettiğini bildirdi.
TÜRSAB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen Cuma günü yayınlanan genelgeyle Kültür ve Turizm Bakanlığı, süreci hızlandırmak için tek başına denetim yapma ve savunma alma yetkisini TÜRSAB'a verdi.

TÜRKİYE TURİZMİNE ZARAR VERENLERE GÖZ AÇTIRILMAYACAK
Bürokratik sürecin kısaltılmasını amaçlayan genelgede "Ülke turizmine zarar verici faaliyetlerde bulunan acentalara yönelik denetimler ve denetimlere ilişkin idari işlemlerin hızlı ve etkin şekilde sonuçlandırılması önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

TÜRSAB "DOĞRUDAN BELGE İPTALİNİ" İSTEYEBİLECEK
Genelgeyle verilen yetki sayesinde TÜRSAB, müşteriyi aldatan ve ülke turizmine zarar veren Seyahat Acentalarını tek başına denetleyip, savunmasını alabilecek. Yasaya ve yönetmeliklere aykırı davranan acentelerin hakkında hazırladığı dosyaları ise "doğrudan belge iptali" istemi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletebilecek.

BENZERİ İSİMLE BELGE ALINAMAYACAK
Yönetmeliğin TÜRSAB'a tanıdığı yetki ile müşteriyi aldatan, ülke turizmine zarar veren faaliyetlerde bulunan seyahat acentalarının, işletme belgesi iptal edildikten sonra benzeri veya andıran isimlerle belgenin başka bir kişi veya kurum tarafından yeniden alınması da mümkün olmayacak.

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