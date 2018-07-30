Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, turizme zarar veren faaliyetlere son verilmesi için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)'nin denetim yetkilerini artırdı. Buna göre TÜRSAB, müşteriyi aldatan ve ülke turizmine zarar veren, belgelerini amacı dışında kullanan seyahat acentalarını, bundan sonra tek başına denetleyebilecek. Yasaya ve yönetmeliklere aykırı davranan acentaların savunmalarını alarak, 'doğrudan belge iptali' istemi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletebilecek.

Son dönemde turistlere yönelik uygulanan fahiş fiyat uygulamaları, acenta belgelerinin kiraya verilmesi ve bazı Acentalara ait TÜRSAB belgelerinin, UBER faaliyetlerinde kullanılması ile ilgili şikayetler üzerine, TÜRSAB'ın müracaatı ile harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 il valiliğine yayınladığı genelgeyle TÜRSAB'ın denetim yetkisinin sınırlarını genişlettiğini bildirdi.

TÜRSAB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen Cuma günü yayınlanan genelgeyle Kültür ve Turizm Bakanlığı, süreci hızlandırmak için tek başına denetim yapma ve savunma alma yetkisini TÜRSAB'a verdi.