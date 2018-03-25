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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Bitlis’e 40 milyonluk yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 22:51 | Son Güncelleme

BİTLİS’te gezi ve incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratları, kente 2 yıl içerisinde 40 milyonluk destek verileceğini açıkladı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te gezi ve incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratları, kente 2 yıl içerisinde 40 milyonluk destek verileceğini açıkladı.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından karşılanan Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, Kültür Bakanlığı Strateji Daire Başkanı İsmail Demirel, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yakup Harmanda, Etnoğrafya müzesi, Bitlis Kalesi ve Mustakbaba Mahallesinde bulunan Sokak Sağlıklaştırma Projelerinde incelemelerde bulundu.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Bitlis’e 2 yıl içerisinde 40 milyonluk destek vereceğini, önümüzdeki yıllar Bitlis'in hak ettiği kimliğine kavuşacağını belirtti. Vali Ustaoğlu, "Bitlis'in kültürel mirasın ayağa kaldırılması için hazırlanan projelerimiz 2018 yılı içerisinde hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız 2018 yılı içerisinde adeta Bitlis'imizi ülkemizin birinci sırasına koyan öncelikleri arasına alarak 40 milyon TL’lik bir proje ile kent müzemizi yenileyeceğiz. Bunun yanında Bitlis Kalesi ile ilgili çalışmalar da yapılıyor" dedi.

Vali Ustaoğlu, İstanbul’daki Eyüp El Ensari Hazretlerinin kardeşi olan Feyzullah El Ensari Hazretlerinin türbesinin de içinde yer aldığı Alemdar Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nin de bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yatırım programına alındığını belirterek, "Geçen yıl 'Kadim Kent Gerçek Kimliğine Kavuşuyor' sloganı ile başlattığımız sokak sağlıklaştırma projesinin devamı olan Alemdar sokak’ta da çalışmalar devam edecek. İlimizde tescilli sivil mimarinin en yoğun olduğu, Feyzullah El Ensari Hazretlerinin türbesi ve o sokaktaki yapılarımızın her birisi inşallah bu çalışmalarla birlikte alt yapısı ile birlikte gün yüzüne çıkıp en önemli ziyaret merkezlerimizden biri olacak." diye konuştu.

Kent merkezindeki gezi ve incelemelerin ardından Nemrut Krater Dağı'na çıkıldı. Burada hatıra fotoğrafı çektiren Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarları, Ahlat ilçesinde Müze ve Karşılama Merkezi ile tarihi Selçuklu Mezarlığını da ziyaret etti.

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