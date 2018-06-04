İSTANBUL (AA) - Müzisyen Ruhi Ayangil, "Osman Dede Efendi, Hammamizade İsmail Dede kimdir, nedir, nicedir, nasıl insanlardır, nasıl hükümleri vardır, bunları bilememenin aczi içerisindeyiz millet olarak. O yüzden kültürden irfana bir türlü yükselemiyoruz. Bundan dolayı umrana erişemiyoruz. Bir türlü büyük nehirlere vasıl olup, oradan okyanuslara açılamıyoruz." dedi.

37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında düzenlenen "Ayasofya Ramazan Sohbetleri"nin konuğu olan Ayangil, konuşmasında 240'ıncı doğum günü münasebetiyle neyzen ve bestekar Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin hayatını ve eserlerini ele aldı.

Ayangil, büyük bir bestekar olarak Dede Efendi'nin öncelikle tanınması ve anlaşılması daha sonra da tüm dünyaya tanıtılması gerektiğinin altını çizdi.

İsmail Dede Efendi'nin Mevlevi dervişlerinden biri olduğuna işaret eden Ayangil, "Dede Efendi, Yenikapı Mevlevihanesi'ndeki dergaha mensup. Gencecik bir derviş olarak 21 yaşında çile çıkarmaya ikrar veriyor, şeyhi Ali Nutki Dede'ye. Ali Nutki Dede ise mevleviyet tarihimizin gördüğü en müthiş isimlerden biridir." diye konuştu.