Kulübenin üzerini temizlerken canından oluyordu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Deniz Çelik, kulübenin üzerini temizlerken dengesini kaybederek 5 metre yüksekten düştü. Ağır yaralanan Çelik hemen hastaneye kaldırıldı. Olay Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde bulunan Erdem Apartmanı'nın önünde meydana geldi. İddiaya göre sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Deniz Çelik, güvenlik kulübesinin üzerini temizlemek için, kulübenin üzerine çıktı. Saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, dengesini kaybeden Çelik yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. SESİNİ DUYAN SİTE SAKİNİ FARKETTİ Tam olarak ne zaman düştüğü bilinmeyen Çelik'in sesini duyan bir site sakini, boşluğa baktığında Çelik'in yaralı olarak yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. İLK MÜDAHALESİ OLAY YERİNDE YAPILDI Çelik'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerde yapıldı. Çelik'in düştüğü yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. İlk olarak sedyeye alınan Çelik'in sedyesi bağlanan halatla yukarı çekildi. ÖZEL BİR HASTANEYE KALDIRILDI İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelik, özel bir hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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