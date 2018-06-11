Kuluçka makinesinden yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir binanın deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Yokuşbaşı Mahallesi, Reisoğlu Haci Halil Efendi Sokak'ta, İbrahim Çırakoğlu'na ait binanın deposundan duman yükseldiğinin fark edilmesi üzerine, itfaiyeden yardım istendi.
Bitişik ve birbirine yakın evlerin bulunduğu bölgeye, itfaiyenin yanı sıra tedbir amaçlı 112 Acil Servis ambulansı da sevk edildi.
Depoda bulunan benzin bidonu, piknik tüpü ile bir tekne motoru dışarı çıkarıldı.
Çevredekilere panik yaşatan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında depo kullanılmaz hale geldi.
İtfaiye görevlileri yangının, içi boş kuluçka makinesinin fişinin takılı olduğu elektrik tesisatından çıktığını belirtti.
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