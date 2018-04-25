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Kulu’da Afrin şehitleri anısına fidan dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 17:01 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde Suriye’nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytindalı Harekatı’nda şehit olan 53 Mehmetçiğin anısına fidan dikildi.Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu bahçesine Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 53 Mehmetçik için fidan dikildi.

Kulu’da Afrin şehitleri anısına fidan dikildi

Konya’nın Kulu ilçesinde Suriye’nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytindalı Harekatı’nda şehit olan 53 Mehmetçiğin anısına fidan dikildi.
Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu bahçesine Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 53 Mehmetçik için fidan dikildi. Toprakla buluşturulan fidanlara şehit olan Mehmetçiklerin isimlerinin yazılı olduğu künyeleri de yer aldı. Fidan dikim programına, Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Funda Durmuş, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Kozanlı Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Tuğrul Buran, Kozanlı Muhtarı Oktay Gölcük, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Program, öğrencilerin şehit olan Mehmetçikler anısına toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu vermesiyle sona erdi.

Kulu’da Afrin şehitleri anısına fidan dikildi

Kulu’da Afrin şehitleri anısına fidan dikildi

Kulu’da Afrin şehitleri anısına fidan dikildi

Kulu’da Afrin şehitleri anısına fidan dikildi

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