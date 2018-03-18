Kulu’da Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü etkinlikleri

Konya’nın Kulu ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
İlçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtına çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın yapılmasının ardından etkinlikler Anadolu Lisesi konferans salonunda devam etti. Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından okul öğretmenlerinden Nail Avcı tarafından Çanakkale ve diğer bütün şehitler için dua edildi. Okul öğrencilerinin hazırladığı günün anlamına uygun şiirler, türküler, tüfeğini bırakmayan şehit adlı tiyatro gösterisinin ardından şehit yakınları ve gazilere yemek ikramı yapıldı. Etkinliklerde, Kulu merkez kabristanında bulunan şehitlerin mezarları da ziyaret edilerek dua edildi.
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