Kulu’da öğretmen ailelerinden Afrin’deki Mehmetçiğe atkı ve bere

Konya’nın Kulu ilçesinde öğretmen aileleri Afrin’deki askerlere ve güvenlik güçlerine atkı ve bere ördü.

Kulu’da Merkez İlkokulunda bulunan öğretmenlerin aileleri, Afrin’de terör örgütleriyle mücadele etmekte olan Mehmetçik ve güvenlik güçlerinin soğuk havalarda kullanmaları için ördükleri atkı ve bereleri Afrin’e gönderecek. Atkı ve bere ören Songül Özgün ile Hatice Sarı, öğretmen aileleri olarak bu atkı ve bereleri Afrin’e, orayı terör örgütlerinden temizlemek için giden askerlerimiz için yaptıklarını belirterek, "Elimizden bu kadarı geldi. Umarım yerine ulaşır. Bütün Kulu halkı olarak dualarımız iyi dileklerimiz onlarla. İnşallah sağ salim giymek kullanmak nasip olur. Hayırlısıyla orada terörle olan mücadelelerini başarıyla bitirir gelirler ailelerine sağ salim kavuşurlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar bizim evlatlarımız, onlar onur ve gurur kaynaklarımız” dedi.