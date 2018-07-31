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Kum fırtınası iki zincirleme kazaya yol açtı: 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 21:05 | Son Güncelleme

Kum fırtınası nedeniyle Konya-Ankara karayolunda meydana gelen iki farklı zincirleme trafik kazasında toplam 20 araç çarpıştı, 17 kişi yaralandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi yakınlarında, kum fırtınası nedeniyle meydana gelen, 20 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konya-Ankara karayolunda etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, Cihanbeyli ilçesi yakınlarında yolun her iki yönünde iki farklı zincirleme kaza oldu.

Cihanbeyli'den Konya yönüne 11, aksi istikamette ise 9 aracın birbiriyle çarpıştığı kazalarda toplam 20 araç birbirine girdi.

Kazalarda ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaralandı.

Ambulanslarla kaldırıldıkları farklı hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kapatılan Konya-Ankara karayolu, ekiplerin çalışması ile her iki yönde tek şeritli olarak trafiğe açıldı.

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Konya Kum Fırtınası trafik kazası Zincirleme

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