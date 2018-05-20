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Kum heykeller sezonu açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 'Legends- Efsaneler' temasıyla açıldı.

Kum heykeller sezonu açtı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 'Legends- Efsaneler' temasıyla açıldı. Bir önceki yıl 'Dünya Harikaları ve Mitoloji' temasının işlendiği festival, 12 ay ziyarete açık olacak.
Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali kapsamındaki Kum Heykel Müzesi ziyaretçilere açıldı. 1 Mayıs itibariyle yerli yabancı turistleri kabul etmeye başlayan müzenin sezon hedefi 150 bin ziyaretçi. Dünya üzerindeki emsallerine göre yılın 12 ayı açık olan Kum Heykel Müzesi'nde, 56 temada 100'ün üzerinde kumdan heykel sergileniyor.
Antalya Lara Halk Plajı'nda düzenlenen festivalin direktörü Cem Karaca, yılların verdiği tecrübeyle geliştirdikleri yapım teknikleri sayesinde önceki yıllara oranla çok daha dayanıklı kum heykeller yapabildiklerini söyledi. Karaca, "Son yıllarda yaygınlaşan, düzenlendiği bölgeye renk katan ve büyük ilgi gören kum heykel sanatı, Antalya'da düzenlenen festivalle dünyaca ünlü kum heykel sanatçılarının katılımıyla başta turistler olmak üzere her kesimin beğenisini kazanıyor. Amacımız kış döneminde de Antalya'ya turistik anlamda ilgi çekici ve farklı bir etkinlikle renk katmak ve turizmin 12 aya yayılması çalışmalarına katkıda bulunmak. Bu nedenle festivalimizi yıl boyunca açık tutuyoruz" dedi.
Önceleri sadece yaz dönemlerinde açık kalan serginin kış sezonunda da ziyarete açılmasıyla bir ilke imza attıklarını aktaran Karaca, "Elbette çok ağır hava şartları, heykelleri etkileyebiliyor. Ancak bunları restore ederek eski haline getirebiliyoruz. 12 aylık açık kalış süresiyle bir dünya rekoru kırıyoruz. Benzer etkinlikler ise en fazla 6 ay sürüyor. Bunda etkinliğin düzenlendiği Lara Sahil bandının mikro ölçekteki kurak yağış iklimi büyük rol oynuyor. Yağmurlu günlerde ziyaretçilere ücretsiz şemsiye veriyoruz. Yağmur altında bile çok sayıda ziyaretçi kabul ediyoruz" diye konuştu.
Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, kullanılan kum miktarı, alan genişliği, katılan sanatçı sayısı ve ziyaretçi oranları gibi özellikleriyle dünyanın en büyük kum heykel etkinlikleri arasında yer alıyor. Gelenekselleşen organizasyon ilk düzenlendiği 2006 yılından bu yana 1 milyonu aşkın yerli- yabancı turist ağırladı.

FOTOĞRAFLI

Kum heykeller sezonu açtıKum heykeller sezonu açtıKum heykeller sezonu açtıKum heykeller sezonu açtı

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