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Kumar şebekesine operasyon: 34 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:33 | Son Güncelleme

ANKARA İvedik'te kumar oynatan bir şebekeye ve onlara köstebeklik yapan iki jandarmaya yönelik yapılan operasyonda, 34 kişi yakalandı.

ANKARA İvedik'te kumar oynatan bir şebekeye ve onlara köstebeklik yapan iki jandarmaya yönelik yapılan operasyonda, 34 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık sorguları için adliyeye getirildi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İvedik semtinde bazı iş yeri ve evlerin kumarhaneye çevrilerek kumar oynatıldığı yönünde ihbar alan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynattıkları belirlenen kişileri takibe aldı. Ancak yapılan baskınlarda suçüstü yapamayan jandarma, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde baskın öncesi kumarcılara bilgi gittiğini belirledi. Baskınları, rüşvet karşılığında ihbar ettikleri yönünde bilgi alınan astsubay M.E.A ve uzman çavuş A.K. ile bir zabit katibinin gece hayatında yüklü miktarda para harcadıkları tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik takipte iki askerin kumar şebekesiyle irtibatları tespit edilince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şebekeye yönelik, 3 gün önce eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda astsubay M.E.A ve uzman çavuş A.K. ile bir zabıt katibinin de aralarında olduğu 34 kişi gözaltına alındı. Ayrıca astsubay M.E.A ve uzman çavuş A.K.'nin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirildiği, A.K.'nin de suçunu itiraf ettiği belirtildi.

"İYİ POZ VEREYİM DE ÇEK"
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından, bugün öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Gözaltındakilerin yakınlarının da adliye önüne gelmesi nedeniyle jandarma güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerden bazıları, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterirken içlerinde biri, "Ne çekiyorsunuz, iyi poz veriyim de çek" diye bağırdı.
34 kişinin savcılık sorguları sürüyor.

Görüntü Dökümü
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Zanlıların adliyeye getirilmesi
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Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA)

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