Kumaşlar için çevreye zarar vermeyen kaplama yöntemi geliştirildi

Yeni bir kimyasal yöntemle çevreye zarar vermeden yapılan bir kaplamanın, doğal kumaşları su geçirmez hale getirebileceği bildirildi.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) görevli bilim adamları, iCVD adı verilen kimyasal buhar bırakım yöntemi ile bazı hidrofobik özellikler kazandırılan ve ilave kimyasal işlemlerle güçlendirilmiş kısa zincirli polimerleri birleştirerek yeni bir kaplama geliştirdi.
Sıvıya ihtiyaç duyulmadan, düşük ısılarda yapılabilen iCVD işleminin, kumaşı, lifleri hizasında çok ince ve düzgün biçimde kapladığı, hiçbir gözeneği tıkamadığı, böylece gözenekleri açmak için ikinci bir işleme gerek duyulmadığı belirtildi.
Araştırma ekibinden Profesör Kripa Varanasi, kaplamanın pamuk, naylon, keten gibi çeşitli kumaşlarda ve kağıt gibi materyaller üzerine uygulanabileceğini söyledi.
Türk bilim insanı Aslı Uğur'un da yer aldığı ekip, kaplamanın ardından suya dayanıklılığı artırmak amacıyla kumlama işleminin yapılabileceğine de işaret etti.
Sonuçları "Advanced Functional Materials" dergisinde yayımlanan çalışmanın, kumaşlarda geleneksel suya dayanıklı kaplamalara, zehirli olmayan alternatif doğurması ümit ediliyor.
Geleneksel su geçirmeyen kaplamaların, çevrede ve vücutta birikerek sağlık ve kirlilik problemlerine yol açtığı ifade ediliyor.
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