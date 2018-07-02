HABER

Kumaşlar için çevreye zarar vermeyen kaplama yöntemi geliştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

Kumaşlar için çevreye zarar vermeyen kaplama yöntemi geliştirildi

Yeni bir kimyasal yöntemle çevreye zarar vermeden yapılan bir kaplamanın, doğal kumaşları su geçirmez hale getirebileceği bildirildi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) görevli bilim adamları, iCVD adı verilen kimyasal buhar bırakım yöntemi ile bazı hidrofobik özellikler kazandırılan ve ilave kimyasal işlemlerle güçlendirilmiş kısa zincirli polimerleri birleştirerek yeni bir kaplama geliştirdi.

Sıvıya ihtiyaç duyulmadan, düşük ısılarda yapılabilen iCVD işleminin, kumaşı, lifleri hizasında çok ince ve düzgün biçimde kapladığı, hiçbir gözeneği tıkamadığı, böylece gözenekleri açmak için ikinci bir işleme gerek duyulmadığı belirtildi.

Araştırma ekibinden Profesör Kripa Varanasi, kaplamanın pamuk, naylon, keten gibi çeşitli kumaşlarda ve kağıt gibi materyaller üzerine uygulanabileceğini söyledi.

Türk bilim insanı Aslı Uğur'un da yer aldığı ekip, kaplamanın ardından suya dayanıklılığı artırmak amacıyla kumlama işleminin yapılabileceğine de işaret etti.

Sonuçları "Advanced Functional Materials" dergisinde yayımlanan çalışmanın, kumaşlarda geleneksel suya dayanıklı kaplamalara, zehirli olmayan alternatif doğurması ümit ediliyor.

Geleneksel su geçirmeyen kaplamaların, çevrede ve vücutta birikerek sağlık ve kirlilik problemlerine yol açtığı ifade ediliyor.

PARTNEREt yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!Et yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!
Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!
4 kişinin öldüğü feribot limanı, olta balıkçılığına açılacak4 kişinin öldüğü feribot limanı, olta balıkçılığına açılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal kumaşla kaplama su geçirmez

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

AK Partili Elitaş: 3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur

AK Partili Elitaş: 3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.