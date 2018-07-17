Kumbağ Plajı'nda çöp topladılar

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da Asyaport Limanı personeli, turistik Kumbağ Plajı'nda temizlik çalışması yaparak, çöpleri topladı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ tatil beldesindeki Gündal Plajı'ndan başlayan, yaklaşık 100 Asyaport çalışanının katıldığı temizlik çalışması, kıyı şeridi boyunca devam etti. Çevre duyarlılığını artırmak adına sosyal sorumluluk projesi ile bir araya gelen liman çalışanları, plajı boydan boya gezerek tatilcilerin kumsalda bıraktığı izmarit, poşet, şişe gibi çöpleri topladı. Böyle bir etkinlikte yer aldıkları için mutluluk duyduklarını belirten liman çalışanları, temiz bir çevrenin herkesin hakkı olduğunu, çevreyi kirleten vatandaşların da bu bilinç ile hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Tatilciler ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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