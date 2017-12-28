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Kumburgaz'da denizde 5 kişinin kaybolması davasına onama

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:15 | Son Güncelleme 34 dakika önce

- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Kumburgaz Kamiloba sahilinden deniz bisikletiyle açıldıktan sonra kaybolan ve 1'inin cesedine ulaşılan 5 kişiye deniz bisikleti kiralayan işletme sahibi sanık Sinan Önügören'e, "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan verilen 14 yıllık hapis cezasını onadı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Kumburgaz Kamiloba sahilinden deniz bisikletiyle açıldıktan sonra kaybolan ve 1'inin cesedine ulaşılan 5 kişiye deniz bisikleti kiralayan işletme sahibi sanık Sinan Önügören'e, "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan verilen 14 yıllık hapis cezasını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, 2014 yılında Kumburgaz Kamiloba sahilinden deniz bisikletiyle açıldıktan sonra kaybolan ve 1'inin cesedine ulaşılan 5 kişiye deniz bisikleti kiraladığı gerekçesiyle Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce işletme sahibi Sinan Önügören'e, ''taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma'' suçundan verilen 14 yıllık hapis cezasına ilişkin itirazları karara bağladı.

Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bularak, tarafların istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi.

- Süreç

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Serdar Demir'in 17 Ağustos 2014'te kardeşi Doğan Demir ve arkadaşları Mikayil Çelik, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi'yle sanık Sinan Önügören'e ait deniz kenarındaki Garden Beach Club'a gittiği ve iş yerinde yardım amaçlı bulunan sanığın şüphelinin yeğeni Burak Önügören'den saat 14.00'te deniz bisikleti kiralayarak denize açıldıkları belirtilmişti.

İddianamede, denize açılan 5 arkadaşın dönmedikleri, denizde fırtınaya yakalanarak kayboldukları, Burak Önügören'in amcası Sinan Önügören'e durumu bildirmesine rağmen sanığın Sahil Güvenliğe ve kolluk kuvvetlerine haber vermediği belirtilerek, denize açıldıktan sonraki gün, gençlerin ailelerinin durumu emniyete bildirmesi üzerine sanık Önügören'in emniyete gittiği vurgulanmıştı.

Ölen Serdar Demir'in cesedinin Marmara Adası sahilinde 23 Ağustos 2014'te bulunduğu aktarılan iddianamede, Doğan Demir, Mikayil Çelik, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi'ye ise ulaşılamadığı hatırlatılmıştı.

İddianamede, Sinan Önügören'in ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma'' suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Davaya ilişkin kararını 1 Haziran'da açıklayan Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi ise, sanık Sinan Önügören'i, Serdar Demir, Doğan Demir, Mikayil Çelik, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi'yi ''taksirle ölümüne neden olma'' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırmış ve takdiri indirim hükümlerini uygulanmasına yer olmadığına karar vermişti.

(AA)

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