TOKAT(AA) - Tokat'ta horoz dövüştürdüğü iddia edilen 23 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, horoz dövüştürüldüğü yönündeki ihbar üzerine Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Kanatlı ve Kümes Hayvanları Yetiştiricileri ve Üreticileri Derneğine operasyon düzenledi.
Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı, 32 horoza el konuldu.
Horoz dövüştürdüğü iddia edilen şüpheliler Kabahatler Kanunu'na göre 259'ar lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.
Dernek yöneticileri F.Y. ve B.A. hakkında kumar oynamaya aracılık ettikleri iddiasıyla adli işlem yapılırken el konulan horozlar Erbaa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.
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