Kumkapı'da 3 katlı bina alev alev yandı (1)

Alper KORKMAZ - Enver ALAS - Anıl UÇAN - İstanbul DHA - KUMKAPI'da 3 katlı eski bir bina alev alev yandı.

Kumkapı Sepetçi Selim Sokak'ta bulunan 3 katlı eski boş binada saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın binayı kısa sürede sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Alevler kontrol altına alınırken binada zaman zaman çökmeler meydana geldi. İtfaiyenin çalışması sürüyor.

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