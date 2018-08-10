Kumkapı'daki balık halini terk etmeyen teknelere operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Su Ürünleri Hali, Gürpınar'a taşınmasına rağmen Kumkapı'yı terk etmeyen ve yasa dışı avlanan teknelere yönelik operasyon düzenledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetim ve baskına, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Liman Başkanlığı, İSKİ, Zabıta Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri ve BEDAŞ Genel Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Denetimlerde söz konusu alanı işgal eden irili ufaklı 120 tekne barınaktan çıkarılırken, bunlara ait yasa dışı araç ve gereçlere el konuldu.

Yasa dışı olarak kullanılan limanda, büyük çoğunluğu Su Ürünleri Ruhsat Teskeresi'ne sahip olmadığı halde kaçak avlanan teknelere ait 2 bin 800 metre trol ağı, bin 900 metre halat, 16 adet trol kapısı ile parçalanmış ağlara el konuldu. El konulan av gereçleri içerisinde sahipli olanların ilgilisi hakkında işlem yapılarak, av gereçleri yeddi emin olarak belirlenen noktalara teslim edildi.

Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda işgalci durumunda bulunan 120 teknenin tamamı liman dışına çıkarılarak, liman girişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yüzer bariyerlerle kapatıldı.

